CHP Milletvekili Cumhur Uzun, kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili soru önergesi verdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kredi kartı dolandırıcıları ve banka hesaplarından habersiz para çekilmesi olaylarındaki artışı Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Son aylarda gerek kamuoyuna yansıyan haberlerde gerekse bizlere ulaşan tüketici şikayetlerine bakıldığında kredi kartı dolandırıcılığında artış görünmektedir. Bunun e-Devlet verilerinin ve bazı şirketlerin müşteri verilerinin çalınması ile ilgisinin olup olmadığı araştırılmış mıdır? Artan dolandırıcılık vakalarına dair Bakanlığınız, BDDK ve Banka yetkilileri ile birlikte yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa ne gibi adımlar atılmıştır" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kredi kartı dolandırıcılıkları ve banka hesaplarından habersiz para çekilmesi olaylarındaki artışı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, geçen aylarda e-Devlet'ten 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve kişisel bilgilerin bir internet sitesinde yayınlandığı iddiasını anımsattı. Uzun, şunları kaydetti:

"DOLANDIRICILIK OLAYLARINDA ARTIŞIN GÖRÜLMESİ NASIL BİR TEHDİT ALTINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTEDİR"

"Geçtiğimiz aylarda 85 milyon yurttaşımızın tüm bilgilerinin bulunduğu e-Devlet'te verilerin çalındığı ve 85 milyon vatandaşımızın, TC kimlik no, telefon, adres ve tapu bilgileri bir internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıkmıştı. Bu internet sitesinde, Türkiye'de yaşayan herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi, ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabildiği, tapu ve diğer bilgilere ücretli üyelik karşılığında ulaşılabildiği, siteye e-mailinizle üye olunabildiği iddia edilmişti. Bunun dışında bazı şirketlerin de uğradığı siber saldırılar sonucu müşteri verilerinin çalındığı kamuoyunda huzursuzluk yaratırken eş zamanlı olarak dolandırıcılık olaylarında artışın görülmesi nasıl bir tehdit altında olduğumuzu göstermektedir.

"SADECE KREDİ KARTLARINDA DEĞİL, HABERSİZCE HESAPLARINDAN PARA ÇEKİLEN YA DA PARASI BAŞKA HESABA AKTARILANLARIN DA ŞİKAYETLERİ ÇOK FAZLA"

Özellikle son aylarda kredi kartlarından habersiz çekimler yapıldığı ve banka hesaplarının boşaltıldığı şikayetleriyle vatandaşlarımızın bankalara yaptığı başvurularda büyük bir artış görülmekte. Sabah uyandığında kredi kartlarından yurt içi ve yurtdışı sitelerden ve şirketlerden alışveriş yaptığını öğrenenler şaşkına dönüyor. Çareyi bankayı aramakta bulanları ise uzun bir süreç bekliyor. Kartlar iptal ediliyor ve iade işlemi için birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. Bu sorun sadece kredi kartlarında değil habersizce hesaplarından para çekilen ya da parası başka hesaba aktarılanlarında şikayetleri çok fazla. Bakanlık bir an önce konunun paydaşları ile bir araya gelerek gerekli önlemleri almalıdır. Aksi taktirde sadece vatandaşlarımız değil sektör paydaşlarını da daha zor günler beklemektedir."

"E DEVLET VERİLERİNİN VE BAZI ŞİRKETLERİN MÜŞTE Rİ VERİLERİNİN ÇALINMASI İLE İLGİSİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMIŞ MIDIR"

Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları sordu:

"-Son 1 yılda kaç banka müşterisi bilgisi ve onayı dışında kredi kartından harcama yapıldığı şikayeti ile ilgili bankaya şikayet başvurusunda bulunmuştur? Şikayet sayılarının bankalara göre dağılımı nedir? Toplam tutar ne kadardır? Bankalara göre dağılımı nedir?

-Son aylarda gerek kamuoyuna yansıyan haberlerde gerekse bizlere ulaşan tüketici şikayetlerine bakıldığında kredi kartı dolandırıcılığında artış görünmektedir. Bunun e-Devlet verilerinin ve bazı şirketlerin müşteri verilerinin çalınması ile ilgisinin olup olmadığı araştırılmış mıdır? Bu konuda başlatılan adli ya da idari bir soruşturma var mıdır?

-Son 1 yılda kaç banka müşterisi bilgisi ve onayı dışında banka hesabından çekim yapıldığı şikayeti ile ilgili bankaya şikayet başvurusunda bulunmuştur? Şikayet sayılarının bankalara göre dağılımı nedir? Toplam tutar ne kadardır? Bankalara göre dağılımı nedir?

-Artan dolandırıcılık vakalarına dair Bakanlığınız, BDDK ve Banka yetkilileri ile birlikte yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa ne gibi adımalar atılmıştır?

-Birçok insanın mağdur edildiği bu dolandırıcılık vakalarının önünü almak ve daha güvenli bir bankacılık sistemi kurmak adına acil eylem planı oluşturulmuş mudur?"