CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor. Toplantıda CHP'li vekiller Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı. Fotoğrafları gören Bakan Güler, "Allah rahmet eylesin, uzman çavuşları niye koymadınız?" diye sordu.
- CHP'li milletvekilleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında masalarına şehit fotoğrafları ve şehit aileleri, gaziler ile sözleşmeli erlerin sorunlarına yönelik dövizler koydu.
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP'li milletvekillerine şehit fotoğraflarını koydukları için teşekkür etti ve astsubaylar ile uzman çavuşların fotoğraflarının neden konulmadığını sordu.
- Komisyonda Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
CHP'Lİ VEKİLLER MASALARINA ŞEHİT FOTOĞRAFLARINI KOYDU
Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri masalarına şehitlerimizin fotoğrafları ile şehit aileleri, gaziler ve sözleşmeli erlerin sorunlarına yönelik dövizler bıraktı.
Fotoğrafları gören Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederiz onları koyduğunuz için. Astsubayları koydunuz mu? Uzman çavuşları niye koymadınız?" diye sordu. CHP Antalya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cavit Arı'nın, "Biz hepsini düşünüyoruz, biraz da siz düşünün" tepkisine Güler, "Biz de düşünüyoruz. Tebrik ederim, teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milli Muharip Uçak KAAN'ın maketini göstererek, "partisinin savunma sanayisinin güçlenmesini desteklediğini ancak bunların siyasi şov malzemesine dönüştürülmemesi gerektiğini" söyledi.
KOMİSYONDA 2026 BÜTÇE, KESİN HESAP VE SAYIŞTAY RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Komisyon üyelerini selamladığı sırada, sözleşmeli erlerden ve uzman çavuşlardan her dönem Milli Savunma Bakanlığına memur alındığını bildirdi.
Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.
Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.