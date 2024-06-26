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CHP'li vekilin 18 milyar TL'lik zarar iddiası Şimşek'i kızdırdı: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Dicle Enerji ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirmesinde kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı iddiayı yalanladığı açıklamayı paylaşan Bakan Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirilmesinde kamu zararı oluşturulduğunu öne sürdü. Yılmaz, devlete olan borcun TL'ye çevrilip 6 taksit yapıldığını belirterek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğradığını iddia etti.

BAKANLIKTAN CHP'Lİ VEKİLE YANIT GECİKMEDİ

Yavuzyılmaz'ın 18 milyar TL'lik zarar iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkan haberlere yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam etmektedir. 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üre. ve Tic. A.Ş.'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak, maksatlı bir şekilde yapılan işlemleri çarpıtmaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına daha önce defaatle yapılan açıklamaları tekrar etmek zaruri olmuştur.

CHP'li vekilin 18 milyar TL'lik zarar iddiası Şimşek'i kızdırdı: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyorCHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

Türk Lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 28.04.2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD Doları cinsinden taksit bedellerinin Türk Lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır.

"İDDİALARA KAMUOYUNUN İTİBAR ETMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Dolayısıyla ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır. Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak; Sayın Vekilimiz 2017 tarihli söz konusu Türk Lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemekte ve tahsilatları tamamlanmış alacakları afaki şekilde 2024 yılı güncel döviz kurları ile yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

CHP'li vekilin 18 milyar TL'lik zarar iddiası Şimşek'i kızdırdı: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

BİR AÇIKLAMA DA MEHMET ŞİMŞEK'TEN GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlığın yazılı açıklamasını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır.

2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.

"VATANDAŞIMIZ NEZDİNDE ÇARPITMA SİYASETİNİN YERİ YOK"

Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

CHP'li vekilin 18 milyar TL'lik zarar iddiası Şimşek'i kızdırdı: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı Deniz Yavuzyılmaz Mehmet Şimşek Yeniköy Dicle Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (18)

Engin null:

hiç faydalı bir şey yaptığını düşünmüyorum Şimşek

130
27
yanıtYanıtla
Lutfi Turan:

Köprü ve otoyol, Avrasya tünel Mütahhitlerinin ( 5li çete)ödemelerini de; neden TL ye çevirmiyorsunuz?

135
17
yanıtYanıtla
Ben bilmemm:

Peki biz neden birçok yap işlet devret projesini yabancı para üzerinden ödüyoruz???

yanıt23
yanıt4
Turbo Levent:

KORKU DOLU BAKIŞ VAR

87
15
yanıtYanıtla
mehmet ozan:

Para olunca zenginler arasında paylaşılır Borç olunca fakirler paylaşır...

78
6
yanıtYanıtla
Ömer Can:

filler tepişir fareler ezilir bu ülkede

yanıt6
yanıt3
ykrtskr :

Buyuk sirketlerin vergi borclari neden affediliyor? TUIK enflasyon verileri neden yeni vergilerle ve zamlarla uyusmuyor?

71
6
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Mehmet Vatandaş:

Sayın Deniz Yavuzyılmaz söylemişse doğrudur. Sayıştay en son ne zaman kamu zararı var demiş ki:))

53
7
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Adsız biri:

Bişey dikkatimi çekti.22 yıldır bu hükümete karşı ithamlarda bulunanlar hep belgelerle ,şahitlerle ,ses kayıtlarıyla, görüntü kayıtlarıyla geliyolar ama ne hikmetse bu iktidardakiler bu ithamlarda karşı hep bu söylenenler yalan gerçek dışı montaj ,iftira atıyorlar diye hep yazılı veya sözlü kendilerini savunuyorlar ama ispatlarla gelemiyolar ama yine ne hikmetse millet bu belgelerle geleni değil de yalan montaj bunlar diyene inanıyo.

44
7
yanıtYanıtla
İsa Uçar:

Kim yalan söylüyorsa TV de canlı canlı tartışın herkes belgelerini kanıtlarıyla getirsin o zaman kim kime yalan söylüyorsa ortaya çıkar

27
1
yanıtYanıtla
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