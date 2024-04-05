CHP'li Hakan Bilecen Kilis Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen mazbatasını aldı.

Kilis Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz'dan mazbatasını alan Bilecen, seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyledi.

Bilecen, "Mazbatamızı yani halkımızın takdir belgesini aldık. Kilis'imiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yeni güzelliklere, yeni başlangıçlara, yeni umutlara Bismillah. Rabbim, bizleri inandığımız yolda güzel memleketimiz için doğru işlerin sahibi kılsın." dedi.

Programa, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile meclis üyeleri ve partililer katıldı.