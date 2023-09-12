CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kurultay Süreci Hakkında Basın Toplantısı Düzenleyecek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu. Özel, kurultay sürecine ilişkin 15 Eyül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıkladı. Özel'in bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım."