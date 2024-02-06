CHP Genel Başkanı Özgür Özel İslahiye'de Depremzedeleri Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ziyaret ettiği konteyner kentte, "Böyle bir süreçte, böyle bir günde kesinlikle siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Burada Opet konteyner kente ziyarette bulunan Özel, vatandaşlarla sohbet edip, acılarına ortak oldu. Yapılan duaya eşlik eden özel, ikram edilen helvadan da yedi.

Kısa bir konuşma yapan Özel, geçen sene bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük acısını birlikte yaşadıklarını hatırlattı.

Bütün bir millet olarak bunun altından kalkmaya çalıştıklarını dile getiren Özel, "Böyle bir süreçte, böyle bir günde kesinlikle siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Onun için depremde bütün ülkemizde özellikle depremden etkilenen 10 ilimizde hayatını kaybeden resmi rakamlara göre 50 binin üzerindeki bütün vatandaşlarımıza rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi süren yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Bir daha hem Gaziantep'imizin, İslahiye'mizin böyle bir acıyla karşılaşmamasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Japonya'daki insanın hayatından, bizim insanımızın hayatı değersiz değil"

Herkesin görevi depreme karşı bütün tedbirleri almak ve dirençli kentler oluşturmak olduğunun altını çizen Özgür Özel, "Japonya'da çok büyük depremler oluyor ama kimsenin burnu bile kanamıyor. Bizim insanımızın hayatı, Japonya'daki insanların hayatından değersiz değil. Dünyanın en güzel, en mert, en yiğit insanlarının yaşadığı bu memlekette her bir canımızın kıymetini hep birlikte bilmek durumundayız. Bunun için tüm siyasi partiler, yerel yönetimler, iktidar, muhalefet üzerine düşen görevleri yapmak zorunda. Bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ediyorum. Miraç Kandilinizi kutluyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP