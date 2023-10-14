CHP Denizli İl Örgütü, Özgür Özel'in Genel Başkan adaylığı için imzaları teslim etti

CHP'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan kurultay öncesi Denizli CHP İl Örgütü tarafından Özgür Özel'in CHP Genel Başkan adaylığı için toplanan imzalar, Özgür Özel'e teslim edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Denizli'ye gelen ve değişim isteyen CHP'lilerin adayı olan Özgür Özel, Denizli'deki 14 kurultay delegesinin imzasını aldı.

CHP Denizli İl ve İlçe Örgütleri, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıklayan Özgür Özel'in adaylığına destek verdiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuzlukları giderecek kadroları oluşturmaya ve taze kana ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi sosyolojik gerçeklikle yüzleşmek ve kişilerin siyasi egemenliğini devam ettirme tutuculuğundan uzaklaşmak zorundadır. Tüm bu nedenlerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl ve İlçe Örgütleri ile Kurultay delegelerinin tamamı olarak aşağıda imzası olan bizler 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulunda, kişilerin değişiminden çok yönetim anlayışının değişmesini isteyen, örgütlü gücün Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini hak ettiği yere taşıyacağına inanan, bu doğrultuda oluşturduğu çalışma gruplarıyla geçmişteki hataların tekrarlanmasını engelleyeceğine inandığımız Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanımız Özgür Özel'i destekleme kararı vermiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Örgütü, 19 İlçe Örgütü, kadın ve gençlik kolları ve Kurultay Delegeleri adınadır" denildi.

Denizli'de aldığı destek için teşekkür eden Özgür Özel ise "CHP'de bir şeyler değişiyor, kadrolar değişiyor, anlayış değişiyor, bu CHP bu işi başaracak' dedirtebilirsek o zaman 31 Mart'ta, sizlerin belirlediği, örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, koşarak parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü bu örgüt artık kaybetmek istemiyor" diye konuştu. - DENİZLİ