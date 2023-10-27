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Bursa'da DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu bir zanlı tutuklandı. Zanlının Irak ve Suriye'de patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı ve el yapımı patlayıcı imalatında bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca, DEAŞ ile bağlantılı oldukları düşünülen 6 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.