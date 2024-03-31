Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimi Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Bolu'da da seçmenler saat 08.00'da sandık başına gitti. Kent genelinde seçmenler kurulan bin 61 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemlerinin saat 17.00'de sona ermesiyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı. - BOLU