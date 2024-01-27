Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü birinci sınıfa yükseltildi

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle birinci sınıfa yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla 21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü de, ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin, birinci sınıf emniyet müdürü rütbesi aldığını açıkladı. Kararnameyle birlikte Tatvan İlçe Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilirken, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olarak 'Polis Başmüfettişliği'ne atandı. - BİTLİS