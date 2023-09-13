Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Gece Yarısı Asayiş Uygulaması Yaptı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri gece yarısı asayiş uygulaması yaptı. Yüzlerce araç ve binlerce kişi sorgulandı, aranan kişiler gözaltına alındı ve alkollü olanlara cezai işlem uygulandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte gece yarısı asayiş uygulaması yaptı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri gece yarısı asayiş uygulaması yaptı. Kentin en işlek bölgelerinde uygulama yapan ekipler, yüzlerce araç ile binlerce kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi. Uygulamada, alkol kontrolü yapan ekipler araçlarda genel bilgi taraması gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri tespit ederek gözaltına aldı. Ayrıca, alkollü olduğu tespit edilen vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA