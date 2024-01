BBP Lideri Mustafa Destici: Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi karıştırmaya zemin hazırlıyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesi (AYM) verdiği kararlarla Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlamaktadır. Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı; yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesinden geçmektedir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Türkiye'nin uzun yıllardır varlığına yönelen terör eylemleriyle mücadele ettiğini söyleyerek, "Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Cumhuriyet tarihinde ve bölgemizde, arkasında bir istihbarat örgütünün desteği olmayan hiçbir terör örgütü var olmadı, hiçbir terör eylemi gerçekleştirilmedi. Maalesef ülkemiz onlarca yıldan fazla bir süredir farklı ülkelerin istihbarat örgütlerinin beslediği, büyüttüğü, yetiştirdiği, organize ettiği terör örgütlerinin terör eylemlerine sahne oldu ve ülkemiz bunlarla mücadele ediyor. Herkes şunu bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve güvenlik güçlerinin ve istihbarat teşkilatının hangi ülkenin istihbaratı, hangi ülkenin desteklediği terör örgütü olursa olsun hepsini haklayacak, tepeleyecek gücü de kudreti de vardır" diye konuştu.

'KESİN ÇÖZÜM YENİ BİR ANAYASANIN HAZIRLANIP KABUL EDİLMESİ'

Destici, Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasına ilişkin, "PKK'nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan iş birlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve meclis başkanvekiline anayasa kitapçığı fırlattılar, meclisin çalışmalarına engel oldular. Adeta mecliste terör estirdiler. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının bütününün üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi'de (AYM) bundan asla muaf değildir. Ayrıca AYM başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliği, devlete içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı birlik olmak ve korumaktır. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere hiçbir kurumumuz bu şartlarda tarafsızlıktan bahsedemez. Konu devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, devlete, ülkeye ve millete yönelik terör saldırıları olduğunda herkes taraf olmak zorundadır. Her kurumun ve herkesin tarafı da devletin, ülkenin ve milletin yanı olmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlamaktadır. Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı; yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesinden geçmektedir" dedi.

'TOPUNUZ AKLINIZI BAŞINIZA ALIN'

Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütünün propagandasına ve yıkıcı faaliyetlerine alet edildiğini belirterek, "Ve maalesef, siyasi partilerimizin bir bölümü, birkaç milletvekilliği ve birkaç belediye kazanmak uğruna, terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yapmaktan çekinmemektedir. Dün mecliste de bir kez daha terör örgütlerinin partisiyle CHP başta olmak üzere onun meclise taşıdığı parti grupları iş birliği yapmışlardır. Terör örgütü mensuplarını yargıdan kaçırmak için, siyasetin ve yasalardaki boşlukların alet edilmeye çalışılması, bu yola tevessül edenler için bu dönemin ayıplarından biri olmuştur ve bu yola tevessül eden ve destek olan herkesi Büyük Birlik Partisi ve Alperen'ler olarak kınıyoruz. Terörün iş birlikçileriyle iş birliğini, ortaklığı bırakın devletin, ülkenin milletin yanında olun. Hepiniz, topunuz aklınızı başınıza alın. Yoksa topunuzla baş etmeyi biliriz" diye konuştu.

'SEÇİMDEN SONRA SİZİ YİNE İFŞA EDECEĞİZ'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün grup toplantısında yaptığı 'Türkiye İttifakı' açıklamasını da bu kapsamdan ayırmamak gerekiyor. Geçen seçimde, 30'a yakın partinin amblemini yan yana basıp, milletimizden oy istemişlerdi. Yüzde 60'la da seçimi kazandıklarını açıklamışlardı. Kendi açıklamalarını hatırlattığımızda ise, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözünü haklı çıkarırcasına bir kayıkçı kavgası başlattılar. Şimdi sabırla ve dikkatle,bu önümüzdeki seçimlerde yan yana kaç amblemini paylaşacaklarını bekliyoruz. Şimdiden uyarıyorum. Seçimden sonra inkar edeceğiniz iş birliklerine girmeden önce bir kez daha düşünün. Çünkü seçimden sonra sizi yine ifşa edeceğiz."