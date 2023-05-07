Başkan Güngör'den 5 yıl erken emeklilik müjdesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu BAĞ-KUR'luların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başta küçük esnaf olmak üzere çiftçilerin de yapılacak düzenlemeyle 5 yıl daha erken emekli olabileceği müjdesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabından duyurduğu, "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" ifadelerine AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, açıklık getirdi. Yapılacak düzenleme ile başta BAĞ-KUR'lu esnaf olmak üzere ve çiftçileri de kapsayacağını belirten Başkan Güngör, "SSK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkanı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı da SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçilerimiz bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek" müjdesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne dek her kesime sayısız müjde ve kolaylıklar sağlandığını söyleyen Başkan Güngör, "Bizler her zaman esnafımızın, çiftçimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin, sanayicilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan EYT gibi çok önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçireceğimizi paylaştı. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ