Bartın'da oy verme işlemleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Bartın'da 578 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor. Engelli vatandaşlar için özel salonlar oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Bartın'da 578 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Bartın'da 311 okul/binada ve 578 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor. İl genelinde toplam 155 bin 742 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bartın'da oy verme işlemleri 17.00'ye kadar devam edecek.

Devam eden oy kullanma işlemlerinde engelli vatandaşlar için engelli rampası ya da asansörü bulunan özel salonlar oluşturuldu.

Engelli vatandaşlardan 75 yaşındaki Nazife Çökelez de oğlunun refakatinde oy kullanmaya geldi. Bir ayağı olmayan Çökelez tekerlekli sandalye ile oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.

Çökelez oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade ederek, "İnşallah hayırlı uğurlu olur. Oyumuzu kullandık Allah'a şükürler olsun" dedi. - BARTIN