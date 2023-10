Bakan Yumaklı:  Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' olarak damga vurmak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '13'üncü Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması' ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Yarışmamızı Türkiye'de üretimin, özellikle de tarımsal üretimin önemine, bize kattıklarına vurgu yapmak için 'Sen Üret Yeter' mottosuyla düzenledik. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' olarak damga vurmak" dedi.

?Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın DenizBank iş birliğinde düzenlediği Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın 13'üncüsü ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci katıldı.

Yarışma 'Genel', 'Çiftçi', 'Öğrenci', 'Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları', 'DenizBank Çalışanları' ve bu yıl konusu 'Sen Üret Yeter' olan tema olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserlerin belirlenmesi şu isimler tarafından yapıldı:

"Savaş fotoğrafçısı ve aynı zamanda belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) üyesi ve fotoğraf sanatçısı Reha Bilir'in de Jüri Onur Konuğu olarak aralarında bulunduğu seçim kurulunda yer alan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi Mehmet Arslan Güven, Devlet Sanatçısı Ozan Sağdıç, DenizBank Tarım Bankacılığı Grup Müdürü Canan Aytekin, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel."

'TARIM, YAŞAMIN HER ALANI VE HER ANIDIR'

Törende yaptığı konuşmada tarımsal üretimin önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Yarışmamızı Türkiye'de üretimin, özellikle de tarımsal üretimin önemine, bize kattıklarına vurgu yapmak için 'Sen Üret Yeter' mottosuyla düzenledik. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' olarak damga vurmak. Şimdi o heyecanlı zamanı, ödül törenini yaşayacağız. Ülkemizin 3'te 1'i tarım alanlarıyla, 3'te 1'i orman alanlarıyla, 5'te 1'i çayır ve meralarla, 3 tarafı denizlerle, dört bir tarafı da baraj ve göllerle çevrili. Yani tarım ve orman hayatımızın 360 derece içerisinde. O nedenle tarım ve ormanı hayatımızda önemli bir yerde olan sanattan ayrı düşünemeyiz. Tarım; biyolojidir, iktisattır, ekolojidir, ekonomidir, sosyokültürel alandır, ticarettir, sanayidir, uluslararası ilişkiler ve turizimdir. Tarım, tek bir kavram ya da tek bir sözcükle tanımlanamayacak kadar büyük ve geniş anlamlar taşır. Yani tarım yaşamın her alanı ve her anıdır. Yeri gelir sofradaki bir yemektir, yeri gelir çalışma hayatımızda bir iştir. Orman nefesimizdir, oksijendir yani hayatın kendisidir. Bu yüzden yaşamın objektifi; tarım, orman ve insanı her daim aynı karede fotoğraflamıştır. Biz yarışmamızı Anadolu'da tarımın kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak görüyoruz. Yarışmamız tarımın, toprağın, ormanın, suyun ve doğal kaynaklarımızın önemi konusunda duyarlılığımızı artıran katkılar sunuyor. Bakanlığımızın gelenekselleşen bu fotoğraf yarışması, kültürümüzün renklerini de gözlerimizin önüne getiriyor" dedi.

'BU ESERLERİN BU MEKANLARLA SINIRLI KALMASINI İSTEMİYORUZ'

Yarışmada ödül alan eserlerin turistlerin görmesi amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'daki havalimanlarında da sergileneceğini bildiren Bakan Yumaklı, "13 yılda yarışmaya 7 bin 938 katılımcı, toplam 35 bin 415 eser başvuru yaptı. Bu eserler arasından 224 eser ödül almaya hak kazanmış ve 1599 eser de sergilenmeye değer görülmüş. Ben bu fotoğrafların büyük bir bölümünü inceledim. Tarımı fotoğrafın dilinden okumak, tarihe de kayıt düşmek gelecek nesillerimize miras bırakmak adına büyük bir rolü var. Bu nedenle bu eserlerin bu mekanlarla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Fotoğraf sergisini ülkemizin çeşitli yörelerinde bulunan özel ve önemli sergi alanlarında yayımlanmasını da sağlayacağız. Sadece bizlerin değil, ülkemizi ziyaret eden turistlerin görmesi amacıyla İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'daki havalimanlarında da sergilenmek suretiyle sanatseverlerin beğenisine sunacağız" ifadelerinde bulundu.

Gençlerin tarım alanında üretim yapmaları için devlet destekli hibelerin artacağını belirten Bakan Yumaklı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde duyurusunu yapmayı planladığımız kısa film yarışması ile dijital çağda bakanlığımızı Teknofest gençliği ile tekrar buluşturacağız. Gençlerimizi şimdiden buna hazırlanmaya davet ediyorum. Bu alanda gençlerimizden bir isteğimiz var. Bu ilgiler sadece sanatsal alanda kalmasın. Bu ülkenin, gençlerin enerjisine ve dinamizmine ihtiyacı var. Bütün sektörlerin ihtiyacı var ama tarım sektörünün çok daha ihtiyacı var. Bu yüzden gençlerimizi tarımsal alanda girişimcilik ruhlarını harekete geçirmeye ve bakanlığımızın onlar için özel olarak hazırlanmış, farklı hibe destekleriyle bu sektörün içerisinde, üretimin içerisinde yer almalarını istiyoruz. Gençlerimiz tarım sektörüne hak ettiği değeri verirlerse yarınlarımız güvende olacaktır. Tarım ve ormana yapılan her türlü katkı bütün canlılara yapılan yatırım anlamına gelir. Bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Bu yarışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın önemine değinen Bakan Ersoy da, "Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödüle layık görülen ve dereceye giren tüm fotoğraf sanatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

13'üncü Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam bin 210 katılımcı 6 bin 635 eserle katıldı. Seçici kurul 8 eseri ödüle layık bulurken 120 eser de sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Bu kapsamda; Genel Kategori Birincilik Ödülü; Ekrem Şahin'e, Genel Kategori İkincilik Ödülü Mahmut Serdar Alakuş'a, Genel Kategori Üçüncülük Ödülü Mehmet Aslan'a, Öğrenci Kategorisi Birincilik Ödülü İsmail Serhat Şahin'e, 'Sen Üret Yeter' Kategorisi Birincilik Ödülü Gazi Aydın'a, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Kategorisi Birincilik Ödülü Erdoğan Karacabey'e, Çiftçi Kategorisi Birincilik Ödülü Yücel Albayrak'a, Denizbank Çalışanları Kategorisi Birincilik Ödülü Meral Kaya'ya, Bakan Özel Ödülü Mehmet Aslan'a gitti.