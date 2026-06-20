Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Hakkari’nin dağlarında terör değil, barış ve kalkınma kol geziyor

Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor" dedi.

Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ulaşım projelerinin toplu açılış törenine katıldı. Hakkari-Van kara yolunda düzenlenen törende; Yeniköprü Tüneli (Çığılı Köprüsü), Zap Grubu Köprüleri (Erzeki, Zap 1, Zap 2 ve Zap 3), Depin Köprüsü (Zap 4) ile tünel ve köprü projeleri ve Yüksekova Çevre Yolu hizmete açıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen projelerin bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini, seyahat güvenliğini artıracağını ve Hakkari'nin ulaşım ağını daha modern hale getireceğini belirtti.

'BU KARA DEFTERİ KAPATIYORUZ'

Hakkari'nin terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz. Artık Hakkari'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz" dedi.

'73 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DEV BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, 2002'de sadece 1 kilometre bölünmüş yolu olan Hakkari'ye 105 kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak 106 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Hakkari'nin bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolunun olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "190 kilometre BSK kaplamalı yol ile Hakkarilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova Yolu, Yüksekova-Dağlıca Yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli Yolu, Dotkan-1 ve Dotkan-2 Köprüleri, 1029 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca Çığ ile Kar Tünelleri gibi önemli projeleri bitirdik. Bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Yeniköprü-Yüksekova Yolu; Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biri. Bu kapsamda güzergahtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. ve Yüksekova'yı Van- Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 kilometrelik stratejik güzergahımız üzerindeki 3,965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsünü bugün hizmete açıyoruz. Böylece yolumuzun 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı Aralık ayında başladığımız T-2 Tünelimizde de sağ ve sol tüp toplamında 2576 metrelik ilerleme kaydettik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. İnşallah 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete sunmuş olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde; Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldıracağız. Güzergahta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacağız" diye konuştu.

513 MİLYON LİRA TASARRUF

Yeni yol ve köprülerin sağladığı avantajlara değinen Bakan Uraloğlu, "Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 23,3 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4,132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Yine bugün hizmete sunduğumuz Yüksekova Çevre Yolu ile de şehir merkezinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak, merkezde meydana gelen trafik yoğunluğunu rahatlattık. Şehir geçiş mesafesini 7,1 kilometreye, seyahat süresini ise 12 dakikadan 4 dakikaya düşürdük. Zap Suyu üzerinde bulunan ve şehrin nabzını tutan Zap Grubu Köprülerinde de tarihi bir yenileme süreci gerçekleştirerek hepsini yüksek standartlarda yeniden inşa ettik. 1958-1981 yıllarında yapılan eski köprüleri yıkıp, Zap-1 Köprüsü'nü 74 metre, Zap-2 Köprüsü'nü 46 metre, Zap-3 Köprüsü'nü 46 metre, Depin adıyla bilinen Zap-4 Köprüsü'nü 78 metre ve Erziki Köprüsü'nü de 68 metre uzunluğunda olmak üzere; Depreme dayanıklı, modern ve uzun ömürlü yeni köprüleri hizmete sunuyoruz. Ayrıca betonarme olarak toplamda 312 metre uzunluğunda olan bu 5 köprümüz için 7 kilometrede bağlantı yolu inşa ettik. Bu köprüler, Hakkari şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergah üzerinde yer aldıkları için alternatifsiz bir öneme de sahipler. Bu nedenle depremselliği yüksek bir bölgede, ulaşım güvenliğimizi kökten güçlendiren stratejik bir yatırımdır. Artık acil durumlarda dahi ulaşımda süreklilik sağlanmıştır" dedi.

'BÖLGE ARTIK GELECEĞİN ADRESİ OLACAK'

Bakan Uraloğlu, tarım, hayvancılık ve sınır ticareti gibi ekonomik faaliyetlerin lojistik süreçlerinin çok daha verimli çalışacağını da belirterek, "Hakkari'nin ticari hareketliliği ivme kazanacaktır. Ayrıca sizlere bir müjde de vereyim. Yeniköprü yol ayrımından Hakkari şehir merkezine uzanan güzergahın Yeniköprü ile Depin arasındaki kesiminin bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirilmesi için de çalışmalara başlıyoruz. Böylece toplam 36 kilometre uzunluğunda olan ve 6 kilometrelik bölümü BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren güzergahın sathi kaplamalı tek yol seviyesindeki 30 kilometrelik kesimini de BSK kaplamalı tek yol haline dönüştüreceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu stratejik projelerimizin getirdiği ekonomik rüzgarı arkamıza alıyor hem de Cilo'nun buzul göllerini, yemyeşil yaylalarını ve tertemiz havasını gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla Hakkari'nin her köşesini çağın gereklerine uygun hale getirmeye devam edeceğiz. Cilo'nun zirvelerinde dalgalanan şanlı bayrağımız, Zap'ın sularında yankılanan kardeşlik türkülerimiz ile bu bölge artık huzurun, bereketin ve geleceğin adresi olacaktır. Bu düşüncelerle projelerimizi hayata geçiren tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu.

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün toplu açılış törenine; Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, eski Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Uraloğlu açılış sonrası kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan ardından Şehit Öğretmen Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı