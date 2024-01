Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'de Partililerle Buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi program için geldiği İzmir'de partililerle buluştu. Bakan Tunç, "İzmir AK belediyecilik için hazır. İnşallah hep beraber, İzmirlilerle beraber başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

İzmir'deki programı dahilinde AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, bazı milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Ardından partililerle buluşarak gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti milletin zorlaması ile kurulmuş, milleti temsil eden siyasi hareket. İzmir'i inşallah 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği ile tanıştıracaksınız" dedi.

İzmir teşkilatının heyecan içerisinde olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İzmirlilerin 31 Mart seçimi için büyük bir beklenti içerisinde olduğunu görmekten mutluluk duyduk. Bu heyecan şunu gösteriyor; İzmir'imiz gerek büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde gerekse tüm ilçelerde gerçek belediyecilik için hazır. İzmir AK belediyecilik için hazır. İnşallah hep beraber, İzmirlilerle beraber başaracağımıza yürekten inanıyorum. AK Parti'miz 21 yıldan bu yana iktidarda. Hem hükümette hem de Türkiye'nin büyükşehirlerinin çoğunluğunda iktidarda. 21 yıldan bu yana iktidarda milletin taleplerini, sesini dile getiren, çalışan kadrolarla beraber büyük bir çalışma içerisindeyiz. 90'lı yılların, parlamenter sistemin kurtulma çaresi olarak milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü. İstanbul'u yaşanabilir bir hale getirdi. AK Parti bir millet hareketidir. Adeta milletin zorlamasıyla kurulmuş, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gelen, milleti temsil eden bir hareket. Ekonomik krizler nedeniyle anarşinin, terörün azdığı, 10 yılda bir darbeye yol açan parlamenter sistemin çektirdiği sıkıntılardan milletimiz kurtulmak için çareyi Ak Parti'de gördü" şeklinde konuştu.

"Referandumda milletimiz cevabı verdi"

AK Parti döneminde yapılan projelere de değinen Tunç, "AK Parti kurulurken bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştık. Sebep neydi? Kurucu üyeleri arasında bir başörtülü var diye. Kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelip çattığında da AK Parti'ye bu meclise cumhurbaşkanı seçtirmeyiz dediler. 367 dayatmasını yaptı. Millet iradesine nasıl karşı gelindiğinin örneklerini gördük. Cumhurbaşkanlığı referandumunda milletimiz cevabını verdi ve 2007 seçimlerinde de daha güçlü bir şekilde parlamentoya Ak Parti'yi yeniden gönderdi. ve 2008'de yeniden bir engellemeyle karşılaştık. 2008'de yeni bir kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık Neydi? AK Parti'nin suçu neydi? Millete hizmet etti. Önünü kesmek istedi o vesayetçi anlayış. 2008'deki AK Parti kapatma davasıyla bir oyla kapatmaktan kurtulmuştur. Türkiye'nin en parlak dönemi ekonomide faizlerin yüzde 5'e düştüğü, enflasyonun yüzde 5'e düştüğü, dünya projelerini konuşmaya başladığımız, enerjide bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz nükleer enerjiye geçiş yaptığımız yine ekonomide bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz IMF defterini kapatarak bunu dünyaya ilan ettiğimiz, dünyanın en büyük projeleri olan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nın projelerini konuştuğumuz dünyanın en büyük köprülerini inşa ettiğimiz süreçler yaşadık. İzmir'den İstanbul'a gelirken üç saatte nasıl geliniyor? Hayaldi bunlar. Osmangazi Köprüsü'nün yapılabileceğini bu ülke hayal edemiyordu. İşte dünyanın en büyük köprüleri, denizin altından tünelleri ve 81 vilayetimizde Üniversiteleriyle, okullarıyla, şehir hastaneleriyle, altyapı, üstyapı hizmetleriyle çok büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'nin her alanda 3-4 kat büyüdüğünü aktaran Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 7 yıl önce İzmir Adliyesinin önünde, hakim ve savcıları orada şehit etmek için planlanan bir terör eylemini önleyen ve kendi canını fena eden polis memurumuz Fethi Sekin ve Musa Can abimizi andık. Allah rahmet eylesin. Geçmişte darbecilere destek olan yargı düzenlerinden bugün darbe mahkumlarını yargılayan bir adalet düzenine geçtik. Ülkemiz ekonomide fiziki kalkınmada, her alanda en az 3-4 kat büyüdü. Son dönemde pandeminin etkileri, savaşlar ekonomimizi olumsuz etkiledi. Fakat buradan çıkış da ancak Recep Tayyip Erdoğan'la başarılabilir. Sivillerin bile askeri mahkemelerde yargılanmasına son verdik. Darbeciler yargılanamaz şeklindeki maddeleri kaldırdık. Şehitlerimizin haklarını güçlendirdik. Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda hassas olduğumuzu gösterdik."

"İzmir'e yeni bir adalet sarayı kazandıracağız"

İzmir'in de bir deprem bölgesi olduğunu belirten Yılmaz Tunç, "Hükümet olarak seçim beyannamemizin ilk çağrısı afetler karşısında dirençli şehirler oluşturmak. Bundan sonra muhtemel depremlere karşı dayanıklı şehirler üretilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hükümetle bu konuda uyumlu çalışacak belediye başkanları çok önemli. İzmir bu noktada yeşil ışık yakacak. Her türlü terörden arınmış, huzurlu bir geleceğe Türkiye'yi hazırlıyoruz. Daha büyük kazanımları milletimizin desteğiyle beraber gerçekleştirerek; çocuklarımıza ve gençlerimize daha güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz. 31 Mart'ta da bunu gerçekleştireceğiz. İzmir'e tekrar geleceğiz. İzmir'e yeni bir adalet sarayı kazandırmak için çalışmalarımız var. İnşallah onu da sağlayacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç, AK Partimizin her kademesinde, her noktasında, samimiyetiyle, gayretiyle, milletine, vatanına olan sevda bilinciyle çalıştı ve bugünlere geldi. 7 yıl önce hain saldırıda Fethi Sekin kardeşimiz ve Musa Can abimiz şehit oldu. Allah onlardan razı olsun. Gözlerini kırpmadan mücadele ettiler ve şehadet şerbetini içtiler. Bakanımız bu yoğunlukta buraya geldi. Bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"31 Mart seçimlerini el ele kazanacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, "Adalet Bakanımız yoğun programına rağmen buraya geldi ve bizleri ziyaret etti. Özellikle yatırımlarla ilgili İzmir'imizin bütün ilçelerindeki talepleri değerlendiren ve kısa süre içerisinde bu talepleri karşılayan bir bakanımız var. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde bu teşkilatta İzmir'in bütün ilçelerini ve büyükşehiri kazanacak. Bütün teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum. 31 Mart yerel seçimlerini el ele hep birlikte kazanacağız" açıklamalarında bulundu.

"CHP zihniyetinden bıkmış İzmirliler AK Parti ile buluşacak"

Programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Gerçekten bu heyecanın oluşmasında en büyük sebep İzmirli hemşerilerimizin bize olan tavrıdır. Artık CHP zihniyetinden bıkmış İzmirliler Ak Parti ile buluşacak. İzmirli hemşerilerimizin bu çağrılarına kulak vereceğiz ve sorunlarını çözmek için gayret göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İzmir'i gerçek belediyecilikle buluşturmakta kararlıyız"

Son olarak konuşan İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan ise, "Bugün kahraman şehidimiz Fethi Sekin ve mübaşir arkadaşımız Musa Can'ı sizlerle birlikte andık. Ruhları şad olsun. İzmir teşkilatı olarak onların aziz hatırasını yaşatmak için tüm kalbimizle birlikte yoğun bir gayret ortaya koyacağız. Demokrasiyi tehdit eden her türlü unsurla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dönem Ak Partili büyükşehir belediye başkanıyla birlikte bu şehirde hizmet vereceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle buluşturmakla kararlıyız. Bismillah demek için sayılı günler içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İZMİR