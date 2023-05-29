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Bakan Soylu: 'Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik'

Bakan Soylu: 'Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik'

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte dünyaya lider seçtiğini belirtti ve önümüzdeki 5 yılın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacağını söyledi.

Bakan Soylu: "Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik"

-"Bu seçimi Türkiye kazandı"

-"Önümüzdeki 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacak"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu AK Parti Türkiye Politika Haberler

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