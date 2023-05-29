Bakan Soylu: 'Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte dünyaya lider seçtiğini belirtti ve önümüzdeki 5 yılın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacağını söyledi.
Bakan Soylu: "Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik"
-"Bu seçimi Türkiye kazandı"
-"Önümüzdeki 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacak"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika