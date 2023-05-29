İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte dünyaya lider seçtiğini belirtti ve önümüzdeki 5 yılın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacağını söyledi.

Bakan Soylu: "Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik, biz dünyaya lider seçtik"

-"Bu seçimi Türkiye kazandı"

-"Önümüzdeki 5 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin zirvesi olacak"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023