Bakan Şimşek, Ankara'da bir AVM'de kumpir yedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir alışveriş merkezinde kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir alışveriş merkezinde kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir yedi. Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM'ye gelerek kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Bakan Şimşek, yemeğin ardından bir kafeyi de ziyaret etti. Kafe sahibi Selahattin Korkmaz, o anları şöyle anlattı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız AVM'mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım'a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çektirdik, kendisine çok teşekkür ediyorum." - ANKARA