Bakan Özer: MESEM Kanunu'ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kanunu'nda yapılan değişikle, kadın kalfa sayısında artış yaşandığını belirterek, "Bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın sayısında çok ciddi miktarda...

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Kanunu'nda yapılan değişikle, kadın kalfa sayısında artış yaşandığını belirterek, "Bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın sayısında çok ciddi miktarda artış oldu. 10-20 kat civarında artışlar oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu'da, AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. İlçedeki sorunlar ve eksikliklerle ilgili ilçe teşkilatından bilgi alan Özer, Ordu'nun tüm alanlarda son 20 yılda önemli bir dönüşüme tanıklık ettiğini söyledi. Özer, "Tek derdimiz ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'muzu çok daha iyi noktalara taşımak. İnşallah bunu da başaracağız. Zaten bu süre içerisinde bunu da gösterdik. Yani Ordu'muza hizmetin hızlı bir şekilde aktarılması noktasında beklentiyi de yükselttik aslında. Son 10 gün içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler, aslında çok önemli hizmetler" diye konuştu.

Özer, daha sonra ilçedeki bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla çay içti. Bakan Özer, ardından muhtarlarla bir araya geldi.