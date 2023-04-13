Bakan Muş: 'Millet bir bilinmeyene bir istikrarsızlığa ülkeyi teslim etmeyecektir'

Samsun sokaklarında yerli otomobil Togg'u kullanan Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Pazarlıklar neticesinde HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Yani masanın altında saklanan HDP masanın üstüne çıktı. Millet bir bilinmeyene bir istikrarsızlığa ülkeyi teslim etmeyecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kendi sürdüğü Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde Başkan Mustafa Demir tarafından karşılandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bakan Muş'un teklifi üzerine Togg'un sürücü koltuğuna oturarak kısa bir süre aracı inceledi. Bakan Muş daha sonra Başkan Demir'le makamında görüştü. Ziyarette kentte gerçekleştirilen projeler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Samsun Karadeniz'in merkezi"

Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin merkezi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Türkiye'nin hem kuruluşunda hem istikbalinde çok önemli rol oynamış bir şehir. Sizi de bu şehirde 1'nci sıra milletvekili adayı olarak görmek bizi son derece mutlu etti. Samsun'da ayrı bir heyecan oluşturdu. İnşallah bu seçimde hayırlı bir netice alarak Samsun'dan güzel bir mesaj vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehrin daha fazla kalkınmasını sağlayacağız"

Ziyaret sonrasında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Samsun'da gerçekleştirilen projelerle ilgili Başkan Demir'den çok kıymetli bilgiler aldığını söyleyerek, "İnşallah seçimle birlikte Samsun'da büyük yatırımlara imza atacağız. Samsun büyük bir kent, Karadeniz'in en büyük şehri. Bu şehrin daha da büyümesini ekonomik anlamda daha fazla kalkınmasını sağlayacağız. 14 Mayıs seçimlerinde 2018'den daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Millet bir bilinmeyene bir istikrarsızlığa ülkeyi teslim etmeyecektir. Bizim Türkiye'nin önüne koyduğumuz vizyon ve anlayış milletimiz tarafından takdir edilecektir. Samsun kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. Dolayısıyla kıvılcım buradan yakıldı. Seçim bloğunun yani 7'li masanın PKK uzantısı HDP ile ortaya koyduğu ifadeler var. Özerklik, öz yönetim söylemleri var. Kendilerinin çok önemli gördüğü seçimle ilgili beklentileri Kemal Bey'in kazanması yönünde. Burada bir pazarlık döndüğü aşikar. Bu pazarlıklar neticesinde HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Yani masanın altında saklanan HDP masanın üstüne çıktı. ve belli talepleri söz konusu. Bunu nerden duyuyoruz? Sözcülerinden duyuyoruz. Bunlar yansıyanlar sadece. O yüzden Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Samsun hiç müsaade etmeyecektir. Kıvılcımın yakıldığı bu şehir en büyük şamarı bu muhalefet bloğuna atacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyarette bazı milletvekili ve milletvekili adayları katıldı. - SAMSUN