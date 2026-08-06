Bakan Kacır Trabzon'da: 23 Yılda İhracat 278 Milyar Dolara Ulaştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda örnek kalkınma hamlesine imza attık. Ülkemizin gücüne güç katan, Türkiye'yi her alanda dünyada hak ettiği noktaya yaklaştıran yatırımları ve projeleri hayata geçirdik" diyerek, 23 yılda imalat sanayi katma değerinin 250 milyar doların üzerine, ihracatın da 278 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzon'da düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, bölge sanayisi, teknolojisi ve girişimcilik ekosistemine ivme kazandıracak dev adımları kamuoyuna duyurdu. Tören kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekleriyle hayata geçirilen 6 projenin açılışı yapılırken, 228 milyon lira yatırımlı 12 yeni projenin imza törenleri gerçekleştirildi.

Türkiye'de ihracatı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardıklarını söyleyen Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda örnek bir kalkınma hamlesine imza attık. Ülkemizin gücüne güç katan, Türkiye'yi her alanda dünyada hak ettiği noktaya yaklaştıran yatırımları, reformları ve projeleri hayata geçirdik. Şehirlerimizin çehresini değiştiren, üretimi, istihdamı ve refahı destekleyen sayısız eseri milletimizle buluşturduk. Savunma sanayisinden uzaya, mobiliteden yapay zekaya kadar kritik alanlarda başkasının çizdiği sınırlarla yetinmeyen; kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ettik. 23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe taşıdık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları, Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarılarla taçlandırmaya ve ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız" dedi.

'TRABZON'DA 13 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Trabzon'da son 23 yılda hayata geçirilen her yatırımın, büyük vizyonun sahadaki yansıması olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Son 23 yılda nitelikli yatırımları Trabzon'a kazandırmak için şehrimizdeki OSB'lerin sayısını 3'den 5'e, OSB'lerin toplam yüz ölçümünü 100 hektardan 422 hektara çıkardık. OSB'lerimizde 4 bin 865 ilave istihdam oluşturduk. Trabzon'un büyümesinin ve kalkınmasının bayraktarı KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle bugüne kadar 3,2 milyar liralık destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, Trabzon'da gerçekleşecek 85,5 milyar lira yatırımın ve 13 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de Trabzon'da organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda, istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz" diye konuştu.

YATIRIM MAKİNELERİNDE KDV İSTİSNASI VE GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti verdiklerinin altını çizen Bakan Kacır, "Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısında, Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi, Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi başlıklarında toplam 3,8 milyar liralık 9 yatırım projesini destekliyoruz. Bu yıl başında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında, Trabzon'da modüler mobilya üretimi, alternatif turizm yatırımları, su ürünleri işleme tesisleri ile su ürünleri sektöründe yan sanayi ve ileri-geri bağlantılı ürünlerin üretimi ve tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 6,9 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 25 proje başvurusu aldık. Bu programda desteklediğimiz projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Trabzon'un sahip olduğu birikimi katma değer üreten yatırımlarla büyütmeye, şehrimizi yeni nesil üretim ve girişimciliğin güçlü merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

'6 PROJENİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kentte hayata geçirilen 6 projeye değinen Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 444 projeye 802 milyon lira, DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 114 projeye 2 milyar lira destek sağladık. Bugün de şehrimizin kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracak, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaremizin destekleriyle hayata geçecek 6 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Projelerle Karadeniz Teknik Üniversitemiz bünyesinde modern üç boyutlu yazıcılar ve ileri üretim teknolojileriyle donatılmış önemli sağlık teknolojileri altyapısı oluşturduk. Şehrimizin tarihi merkezini yeniden ihya ettik. Üç caddenin altyapısını, kaldırımlarını, aydınlatma sistemlerini ve kent donatılarını yeniledik, 27 tarihi yapının onarımlarını gerçekleştirdik. Ülkemizin en önemli kültür ve inanç turizmi merkezlerinden Sümela'nın ziyaretçi altyapısını güçlendirdik. 50 araçlık otopark, karavan alanı, yöresel ürün satış üniteleri, güvenlik sistemleri ve peyzaj düzenlemeleriyle ziyaretçilerimize daha nitelikli bir turizm deneyimi sunacak yeni bir alan oluşturduk. 30 bin metrekarelik alanı Trabzonlu hemşehrilerimizin çocuklarıyla beraber nitelikli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüştürdük. Eğlence ve macera donatılarıyla, çevre düzenlemeleriyle Trabzon'umuza yeni bir cazibe merkezi kazandırdık."

'TRABZONLU GENÇLERİMİZİN KATKISI ÖNEMLİ'

Toplam yatırım büyüklüğü 228 milyon lirayı aşan 12 proje için protokolleri imzalayacaklarını söyleyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı yolculuğumuza Trabzonlu gençlerimizin katkısı ve destekleri bizler için çok kıymetli. Bu anlayışla, gençlerimizin otonom araçlar, görüntü işleme ve tarımsal yapay zeka uygulamalarına yönelik Ar-Ge çalışmaları için altyapı sunan Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezini Trabzon Üniversitesi bünyesinde hizmete aldık. Vakfıkebir ve Of Fen liselerimizde hayata geçirdiğimiz STEM merkezleriyle öğrencilerimiz fikirlerini tasarıma, tasarımlarını projeye dönüştürme fırsatı yakaladı. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, TÜBİTAK, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızın iş birliğiyle, şehrimize 'Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryumu'nu kazandırdık. Şehrimizde kurduğumuz iki DENEYAP Teknoloji atölyesiyle Trabzonlu gençlerimize robotik sistemlerden nesnelerin internetine, siber güvenlikten yapay zekaya, tasarım ve üretimden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim imkanı sunuyoruz. Gençlerimizin teknoloji geliştiren, üreten ve yenilikçi çözümleriyle ülkemizin geleceğine yön veren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz."

'KALKINMAMIZA İVME KAZANDIRAN PROJELERİ AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Yatırım ve projelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Kacır, "İnşallah burada yeşerecek her proje; Trabzon'dan Türkiye'ye, Türkiye'den dünyaya uzanan başarı hikayelerinin ilk adımı olacak. Trabzon'umuzun sahip olduğu güçlü birikimi, üretim kabiliyetini ve insan kaynağını yeni yatırımlarla desteklemeye; şehrimizi bilimde, teknolojide ve girişimcilikte daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Şehrimizin her alandaki potansiyelini harekete geçiren, gençlerimize yeni ufuklar açan ve kalkınmamıza ivme kazandıran projeleri aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon'umuza kazandırdığımız ve yapımı devam eden tüm yatırımların şehrimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu güzel şehri hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı