Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda Aydın'ı Kalkınmanın Öncü Şehri Haline Getiriyoruz

'TÜRKİYE OLARAK GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BAŞARILARA SAHİBİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre merkezinde düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Kacır'ın yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent yer aldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Bugün şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak adına elimiz, heybemiz dolu geldik. Şehrimizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak 10 projeyi Güney Ege Kalkınma Ajansımız eliyle Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye, Ege'nin parlayan yıldızı haline getirmeye inşallah devam edeceğiz" dedi.

'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıl önce millete hizmet yoluna baş koyduk' diyen Bakan Kacır, "Azimle ve emekle yılmadan yorulmadan adeta nakış gibi işleyerek bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ettik. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na sağlam bir zemin üzerinde kararlılıkla taşıdık. Hemen her alanda tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye tasavvurunu merkeze alan bir anlayış ile adım attık. Bugün nihayetinde kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir Türkiye olarak göğsümüzü kabartan başarılara sahibiz. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üreten, geliştiren bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık hayalini yerli ve milli elektrikli aracımız Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Üretimde ve teknoloji geliştirmede elde ettiğimiz tarihi başarılarla, Türkiye ekonomisi bugün istihdamı artıran, yatırım iştahını canlı tutan, üretim ve ihracatta rekorlara koşan; bölgesinin güven ve cazibe merkezi haline gelen bir yapıya kavuştu" diye konuştu.

'AYDIN'I KALKINMANIN ÖNCÜ ŞEHRİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacaklarını belirten Bakan Kacır, "Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda tüm şehirlerimiz ile birlikte yürüyeceğiz. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çizdik. Kurguladığımız kalkınma modeliyle şehirlerimizin ekonomilerini güçlendirmenin yanı sıra insan kaynağıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihiyle potansiyelini topyekun şahlandırma gayesindeyiz. Elbette Aydın da başlattığımız çok boyutlu kalkınma hamlemizden nasibini alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırımları hızlandıran teşvik mekanizmalarımızla, planlı sanayi alanlarımız, OSB, endüstri bölgelerimiz, KOBİ'lere sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimiz ile Aydın'ı kalkınmanın öncü şehri haline getiriyoruz" dedi.

'SGK İŞVEREN PAYININ YARISINI 1 YIL BOYUNCA BAKANLIĞIMIZ KARŞILAYACAK'

Son 23 yılda Aydın'a yapılan hizmetlerin, kazandırılan eserlerin öncü şehir olmasının nişanesi olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Şehrimizi nitelikli sanayi yatırımlarıyla buluşturmak üzere organize sanayi bölgelerimizin toplam alanını 780 hektardan bin 717 hektara yükselttik. Çevreye saygılı, kaynakların akılcı ve sürdürülebilir kullanımını esas alan bir üretim için Buharkent ve Söke Organize Sanayi Bölgelerimizin arıtma tesislerini en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. Şehrimiz ekonomisinin taşıyıcı unsurları KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. KOSGEB aracılığıyla, KOBİ ölçeğindeki işletmelerimize 2,3 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle, 278 milyar lira yatırımın ve 42 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemi doğrultusunda, ilimizde gerçekleştirilen yatırımları en güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. İlimizde yapılacak teşvik kapsamındaki yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 1 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın Organize Sanayi bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 2 yıla çıkacak" dedi.

'YATIRIM MAKİNELERİNDE KDV İSTİNASI VE GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VERİYORUZ'

Aydın'da yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,1 puan faiz/kar payı desteği sunduklarını belirten Bakan Kacır, "Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla atıl değerleri ekonomiye kazandırıyor, yerelin ihtiyacını yerinde karşılıyor, bölgelerimizin teknoloji üretim gücünü de adım adım büyütüyoruz. Program ile; Aydın'da gerçekleştirilecek tarımsal yan ürün ve atıklardan katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimi sağlıklı atıştırmalık üretimi incir konsantresi ve yüksek katma değerli gıda ürünleri üretimi hassas/akıllı tarım makineleri aretimi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu başlıklardaki yatırım projelerinin her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yüzde 50'sine kadar vergi indirimi sağlayacağız. Anadolu'nun her köşesini üretim, istihdam ve ihracatla buluşturan programımızın ilk çağrısı kapsamında gerçekleştirilen başvuruların değerlendirmelerine başladık. Tüm bu atılımları şehrimizin taşıdığı yüksek potansiyeli harekete geçirmek, üretim gücünü daha da artırmak adına hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'GEKA ELİYLE 342 KALKINMA PROJESİNE 923 MİLYON LİRA DESTEKTE BULUNDUK'

"Aydın'ı yerel kalkınma hamlemizin örnek ve öncü şehri haline getirmek hedefimizdir" diyen Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Bu anlayışla; Güney Ege Kalkınma Ajansımız eliyle 342 kalkınma projesine bugünkü değerlerle 923 milyon lira destekte bulunduk. Bugün de Kalkınma Ajansımız aracılığıyla; şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, ticaretini güçlendirecek ve turizm potansiyelini yükseltecek 10 projeyi devreye aldık. Kurdelesini sembolik olarak kesmiş olacağız. Bunlardan yatırım ölçeği itibarıyla en büyük olanı pamuk üreticilerimiz için kurduğumuz 18 bin ton kapasiteli lisanslı depodur. Aydın'ın kadim topraklarının beyaz bereketi pamuğu vizyon projeler ile destekliyoruz. Şehrimiz ekonomisinin önemli bir halkası olan pamuk üretimini güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Lisanslı Depo Kurulumu projemiz ile Aydın ve İzmir'deki pamuk üreticimizin depodaki ürününü teminat göstererek finansmana erişimini sağlıyoruz. Pamuk üreticimizin ürününü depodan çıkarmadan satışını gerçekleştirmesini, fiyat istikrarı ile beraber kaliteli üretim yapabilmesini güçlü şekilde teşvik ediyoruz. Bu yatırım ile pamuk ticaretinde genel kabul gören standartları yerleştiriyor hem çiftçimizin gelirini hem de Aydın'ın tarımsal ticaretteki güven ve itibarını daha da yükseltiyoruz."

'EN KISA SÜREDE HEDEFLEDİĞİMİZ VİZYON PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Sanayiden tarıma, yöresel lezzetlerin ekonomik değere dönüşmesi ve tanıtımından sosyal projelere geniş bir yelpazede devreye aldıkları 9 proje ile de Aydın'ının yanında olduklarının altını çizen Bakan Kacır, "Yerel ekonomiyi canlandıracak ve şehrimizde yeni istihdamın kapıları açacak adımlarımız önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde şehrimizin orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim ve ihracatının artırılması önceliğimizdir. En kısa sürede hedeflediğimiz vizyon projeleri şehrimizde birer birer hayata geçireceğiz. Bizler Aydın'ı ve Aydınlıları yeni eser ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Merkezi ve yerel yönetim olmak üzere omuz omuza çalışacağız ve kazanan Aydın, kazanan Aydınlı kardeşlerimiz olacak" dedi.

'TEKSTİL PARKI'NDA BİLİM MERKEZİ HAYATA GEÇİRİLECEK'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaretinde Aydınlı gençler ve çocuklar için neler yapabileceklerini istişare ettiklerini aktaran Bakan Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Bu bilim merkezlerinde gençlerimiz, hatta çocuklarımız çok erken yaşlardan itibaren bilimle, teknolojiyle tanışıyor. Havacılık, uzay, tasarım, matematik, doğa bilimleri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor. Etkileşim, interaktif sergilerle, bilimin heyecanını erken yaşlardan itibaren onların yüreklerine serpiyoruz. Kendileri de Tekstil Parkı'nı anlattılar ve çok nitelikli tesislere sahip olduklarını ifade ettiler. 'Bu parkta bir bilim merkezini hayata geçirelim' dediler. Onun ilk imzasını da bugün atarak 'Bismillah' demiş olalım. Şimdiden Aydın'ın gençlerine, çocuklarına bu bilgiyi verelim. Halihazırdaki bir fabrika binasının dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve orayı Aydın'ın, gençlerinin, çocuklarının hizmetine hızla sunacağız. 2026'da kurdelesini birlikte keseriz" diye konuştu.

'AYDIN'DA HEM EKONOMİK HEM DE SOSYAL ANLAMDA SÜRDÜREBİLİR GELİŞİM SAĞLAMAKTA'

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise sanayide dijitalleşme projelerinin işletmelerinin verimliliğini yükseltirken gökyüzünde tarım teknoloji İleri projesiyle tarımsal üretimde yenilikçi uygulamaların ve dijital çözümlerin hayata geçirildiğini söyledi. Vali Canbolat, "Bunların yanında ajansımız tarafından desteklenen diğer projelerde bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam etmektedir. Açılışını gerçekleştiğimiz projelerin yaklaşık 150 milyon TL'lik kısmı ajans desteğiyle hayata geçirilmiştir. Bu kaynaklar sadece yatırım ve üretim kapasitesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal kalkınmayı destekleyerek kadın ve genç istihdamını güçlendirmekte, yerel girişimciliği teşvik etmekte ve ekonomik büyümeye katkı sunmaktadır. Böylece Aydın'da hem ekonomik hem de sosyal anlamda sürdürülebilir bir gelişim sağlanmakta. Yatırımlarımız yerel kalkınmanın somut ve etkili örneklerini oluşturarak bölgemiz Geleceğine ışık tutmaktadır. Bugün burada açılışını yaptığımız bu projeler sadece birer yatırım olmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir" dedi.

'İNSANA DOKUNAN PROJELERİ ONAYLADIK'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "GEKA deyince bayağı bir eskiye gittim. Meclis'te kanun çıkarken milletvekiliydim ve 16 yıldır da GEKA Yönetim Kurulu üyesiyim. Çok proje geçti ama beni en çok etkileyen projeler özellikle kooperatifler, kadınlar, çocuklarla ve gençlerle ilgili olan projeydi. Rakamların yüksek olması şart değil, daha çok insana dokunan projeleri GEKA'da onayladık. O da beni çok çok mutlu etmişti. Eminim bundan sonra da aynı yolda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Melek FIRAT-Yağmur ÖNGÜN/AYDIN,