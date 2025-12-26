Bakan Kacır: 'Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üretimde ve teknoloji geliştirmede attığımız uzun vadeli adımların neticesinde imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk. Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya gibi pek çok üründe Avrupa'nın önde gelen üreticisi konumunda yer alan bir Türk sanayii inşa ettik. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta ürettiği ürün ve ihracat yaptığı pazar çeşitliliği açısından en rekabetçi ülkedir" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu Açılış Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hendek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen yüksekokulun açılışında konuşan Bakan Kacır, "Sanayisiyle, ticaretiyle ülkemizin lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya'mızın üretim gücüne güç katacak yeni eğitim yuvamızın şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize geçmişin fotoğrafını sunmak; bugünün Türkiye'sinin inşa sürecini doğru şekilde anlatmak, onları yarınlara daha güçlü hazırlayacaktır. 23 yıl önce üretimi montaj sanayinin ötesine geçemeyen, kabiliyetleri bastırılan, gençlerinin girişimlerini ve hayallerini askıda bırakan anlayışın hakim olduğu bir Türkiye tablosu vardı. Vakti zamanında Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi nice öncü ismin girişimlerinin akamete uğratılması, ülkemizden çıkacak her kıvılcımın ateşini henüz yanmadan söndürdü. Türkiye'ye yıllar yılı hem vakit kaybettiren hem de milletimizin özgüvenini bastıran "biz yapamayız" anlayışı, 23 yıl öncesine kadar sürdürüldü. Ancak ayağımıza vurulan bu prangalardan 23 yıl önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurtulduk. Özgüvenini tekrar kazanan, küllerinden yeniden doğan bu milletin hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürdük. Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısıyla, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla, nitelikli insan kaynağıyla ülkemizi bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Üretimde ve teknoloji geliştirmede attığımız uzun vadeli adımların neticesinde imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk. Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya gibi pek çok üründe Avrupa'nın önde gelen üreticisi konumunda yer alan bir Türk sanayii inşa ettik. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta ürettiği ürün ve ihracat yaptığı pazar çeşitliliği açısından en rekabetçi ülkedir" dedi.

"Stratejik alanlarda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren 2 yeni endüstri bölgesi kurduk"

Bakan Kacır, "Tüm bu kazanımları, yatırımcısının önünü açan bir yaklaşımla, vizyon projelerle; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata katkı sağlayan her türlü girişimi destekleyerek elde ettik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda, tüm imkanlarımızı seferber ederek; üreticimizin, girişimcimizin ve alın teriyle çalışan emekçilerimizin her daim yanında olduk. Yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunarak ülkemiz büyümesinin, kalkınmasının sac ayaklarından olan OSB'lerimizi yurt sathına yaydık. Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle Türkiye'yi küresel değer zincirlerinde vazgeçilmez, güvenilir ve rekabetçi bir üretim merkezi konumuna taşıyan OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. 2002'de 11 bin olan OSB'lerdeki üretimdeki tesis sayısını 60 bine, istihdamı ise 415 binden 2,7 milyona çıkardık. Üretim odaklı kalkınma yolculuğumuzda, Sakarya'mızın sanayinin çarklarını çok daha güçlü, çok daha hızlı döndürecek tarihi adımları birer birer hayata geçirdik. Geçtiğimiz 23 yılda, planlı sanayileşmeyi hızlandırma ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap niteliğinde sanayi alanları oluşturmak üzere 6 yeni organize sanayi bölgesini şehrimize kazandık. Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 725 hektardan 2 bin 679 hektara çıkardık. Stratejik alanlarda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren 2 yeni endüstri bölgesi kurduk. KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerimize; ahilik kültürümüzü modern imkanlarla yaşatacakları, lojistik ve altyapı gereksinimleri karşılayacak 3 sanayi sitesini hizmete açtık. KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, yatırım iştahını diri tutmak için KOSGEB aracılığıyla Sakarya'daki KOBİ'lerimize 3 milyar liralık destek sağladık; böylece üretim, istihdam ve ihracat zincirini daha da güçlendirdik. Yatırım teşviklerimizle 291 milyar lira yatırımın ve 60 bin 200 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimiz doğrultusunda Sakarya'da gerçekleştirilen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor"

Bakan Kacır, "Öncelikli yatırımlar çerçevesinde, Sakarya Organize Sanayi bölgelerinde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 puan faiz, kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımızla şehrimizi kendi kimliğine özgü yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Sakarya sanayiine, üretimine değer katacak; doğrusal hareket kızakları üretimi, endüstriyel otonom temizlik makinesi üretimi, gemiler ve yüzer araçlar için basınçlı hava ile çalışan sanitasyon sistemleri üretimi ve meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Birçok Avrupa ülkesine göre teknolojiyle bütünleşmiş bir nüfusa sahibiz"

Kacır, "Bugün dünyada dengeler hızla değişiyor. Tedarik zincirleri yeniden kuruluyor, üretim modelleri yüksek teknolojiyle yeniden tasarlanıyor. Nitelikli insan kaynağını yetiştiren ve onu başarılı şekilde değerlendiren ülkeler kalkınmada hızlanıyor, refahını büyütüyor. Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak bu anlamda birçok Avrupa ülkesine göre genç, dinamik ve bir o kadar da teknolojiyle bütünleşmiş bir nüfusa sahibiz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz: Bu demografik avantajı, kalıcı bir rekabet üstünlüğüne ve ekonomik katma değere dönüştürmenin anahtarı; kuşkusuz gençlerimizi çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmaktan geçiyor. Bu anlayışla, organize sanayi bölgelerimizdeki 60 bin öğrencimizin olduğu 81 meslek lisesi ve 24 bin öğrencimiz bulunan 26 meslek yüksek okuluyla, mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı bir eğitim anlayışının ötesine taşıyoruz. Gençlerimize, öğrendiklerini hızla hayata geçirebildikleri, gerçek üretim bantlarında tecrübe kazanma, mesleği sahada öğrenme ve iş dünyasına bir adım önde başlama imkanı sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz meslek yüksekokulumuz da büyüme ve kalkınma hedeflerimize giden yolda insan kaynağımızı güçlendiren bu vizyonun somut bir tezahürüdür. 7 bilgisayar laboratuvarı, 8 uygulama laboratuvarı, 16 dersliği ve 3 amfisiyle hizmet veren bu modern eğitim tesisini; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonunu taşıyacak nitelikli insan kaynağını yetiştiren güçlü bir eğitim altyapısı olarak hayata geçiriyoruz. Elektrik-elektronikten makineye, endüstriden işletmeye uzanan geniş bir yelpazede eğitim sunan meslek yüksekokulumuzda; dijital dönüşümden robotik ve yapay zekaya, otonom sistemlerden ileri üretim teknolojilerine kadar çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri gençlerimize kazandırıyoruz. Onları hem Sakarya'mızın hem de Türkiye'mizin rekabet gücünü büyütecek nitelikli insan kıymetimiz olarak geleceğe hazırlıyoruz. Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile insan kaynağımızı besleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Model fabrikalarımızın sayısını 11'e yükselttik"

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin sayısını arttığını belirten Bakan Kacır, "OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Gençlerimiz mesleklerini bizzat sahada öğrenerek, teoriyi pratik ile tecrübe ederek yetişecekler. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın becerilerine odaklanacağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları geliştireceğiz. Bir yandan gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatırken diğer yandan mevcut iş gücümüzü dönüştürüyoruz. Sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşüm odağında, model fabrikalarımızın çatısı altında buluşturuyoruz. İlkini 2018'de Ankara'da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını 11'e yükselttik. Şimdi Sakarya sanayiinin de dijital çağa adaptasyonunu sağlayacak ve katma değerli üretimini ivmelendirecek model fabrikamız için çalışmalara başladık. İnşallah süratle tamamlayıp kısa sürede devreye alacağımız örnek tesisimiz Sakarya sanayiimizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kazanımların kapısını aralayacak" dedi. - SAKARYA