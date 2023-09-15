Bakan Işıkhan, yaşlı bakım sigortası hakkında konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaşlı bakım sigortası üzerinde yapılan çalışmaları ve önemini anlattı. İzmir programı kapsamında ziyaretlerde bulunan Bakan Işıkhan, yerel seçim sürecine de değindi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Bakan Işıkhan ilk ziyaretini valiliğe yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Protokolde AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan'ın, Vali Elban ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. İzmir programı kapsamında saat 15.00'de İzmir İktisat Kongresi binasında esnaf ile buluşacak olan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.