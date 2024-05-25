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Bakan Göktaş, Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Göktaş, Türk diasporasıyla birlikte güçlü bir Türkiye inşa edeceklerine inandıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği'nde düzenlenen Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Brüksel'de Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi kendi öz kimliklerini unutmadan, yaşadıkları ülkelerle samimi bağlar kuran Türk diasporasıyla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Bu inançla özellikle son 22 yılda, Avrupa'ya Anadolu'nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz. Her fırsatta gönül bağlarımızı pekiştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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