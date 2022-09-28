Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Karabağ'daki mevcut durumu ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin uygulanması başta olmak üzere bölgedeki mevcut durum ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki iş birliği gündemi ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - BAKÜ