Aydemir: 'Milletimizin Cumhurbaşkanımıza güveni var'

Türkiye'de sosyoekonomik bağlamda pozitif bir sürecin yaşandığını belirten AK Parti Milletvekili Aydemir, 'Bu başarıların temeli sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetidir. Bu başarıda milletimizin hükümete güveni var, Cumhurbaşkanımıza güveni var, cumhur ittifakına güveni var. ' dedi

Aydemir Sosyoekonomik Gelişmeleri Yorumladı

Türkiye'deki ekonomik süreci ve gelişmeleri yorumlayan Milletvekili Aydemir, 'Geldiğimiz noktadaki ekonomik parametrelere bakalım. Eşi emsali görülmeyecek kadar müspet gelişmeler yaşandı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu var. Bunda sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın yönetmedeki vukufiyeti var. Bunda hükümet etmenin sorumluluğunu ne kadar değerli olduğunu bilmek var ve bunda milletimizin hükümete güveni var, Cumhurbaşkanımıza güveni var, milletimizin cumhur ittifakına olan itimadı var, güveni var. Bundan dolayı da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimize, bakanlarımıza ilgili olan herkese ama herkese minnettarız. ' diye konuştu.

Bakan Nebati'nin Sunumu

Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kapalı grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, milletvekillerini ekonomi konusunda bilgilendirdiğini aktardı.

Parametreler

2021 Aralık ayı ve bugünün ekonomik parametrelerine bakıldığında emsali görülmeyecek müspet gelişmeler yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, bundan sonra çok daha iyi noktalara gidileceğini dile getirdi.

Sosyal Olgular

Milletvekili Aydemir, 'İktisadi zemini düzgün hale getirmeye çalışırken aynı zamanda sosyal olgulara da, sosyal gelişmelerde çok değer veriyoruz. Çok ciddi bir biçimde hassasiyet ve dikkat sarf ediyoruz. işte başörtüsüyle ilgili bir anayasa değişiklik teklifimiz var. Orada aileyi korumaya dönük de bir teklifimiz var. 2 maddeden müteşekkil. Anayasa komisyonunda görüşmeler yapıldı ama dün muhalefet özellikle bu işi de sabote etti, ayrıldılar, gittiler sulandırmak için birtakım girişimde bulundular.' diye konuştu.

Anayasa Değişikliği Teklifi

Aydemir, başörtüsüne dair Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, "Muhalefet bu işi de sabote etti, toplantıdan ayrıldılar, gittiler. Sulandırmak için girişimde bulundular." diye konuştu. Milletvekili Aydemir, "milletin, altılı masaya sandıkta dersini vereceğini" söyledi.

Muhalefet İtiraz Peşinde

Dini inancı gereği başını örtmenin serbest olmasını istediklerini ancak muhalefetin "dini inanç" ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediğini belirten Aydemir, aileyi koruma adına yapılan değişikliğe de itiraz edildiğini ifade etti.

24. MADDE

Milletvekili Aydemir, 'Bizim 24 madde bağlamında yaptığımız bir teklif var. Yani inancı gereği başını örtmek serbest olsun diyoruz. Orada anayasal bir güvence sağlansın diye kayıt altına alalım diyoruz. Onlar bunu sulandırmak için, 'inanca ne gerek var' gibi bir kayıt getirdiler. Oysa hukukçu arkadaşlarımız da şunu söylüyorlar. Yasa tekniği bakımından anayasaya özellikle 24. Madde bağlamında bu kavramın konulması şart.' dedi

Aile Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Muhalefetin 'aileyi koruma' adına koyduğumuz maddeye itirazları var. Onlar, 'Türkiye'de böyle bir tehlike yok. Eşcinsellerin evliliği falan söz konusu olmaz. Medeni hukukta evlilik kavramı tarif edilmiş. ' şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. Doğrudur, ancak Anayasaya mutlaka ama mutlaka ileriye dönük toplumu tehdit edecek bir yaklaşımı öngörerek oraya tevcih etmenin ne mahsuru var? Bunu yapmak bizim zaten vazifemiz.' diye konuştu.

Altılı Masaya Tepki

Muhalefetin "üfürükten gerekçe sunduğunu" dile getiren Aydemir, "İşleri güçleri milletin aleyhine yaklaşımların önünü açmak. Nerede milletin lehine bir çalışma var, onun için sudan sebepler üretiyorlar. Altılı masanın bütün mahareti bu." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşılarından Duran Kalkan'ın, altılı masaya yönelik "siz bir araya gelin biz sizi destekleyeceğiz" dediğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Bu milletin 10 binlerce evladının katili olanlar, şimdi altılı masayı seçim üzeri tanzim ediyorlar. Millet, altılı masaya sandıkta dersini verecek." ifadelerini kullandı. - ERZURUM