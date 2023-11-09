Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüleri yayınladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişimine ait "O Hain Geceyi Unutmadık, Unutturmayacağız" başlığıyla, Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbe girişimine ait görüntüler ilk kez yayınlandı. - ANKARA