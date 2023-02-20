AKŞENER DİYARBAKIR'DA; DEPREMDE ÖLENLERİN YAKINLARINA TAZİYEDE BULUNDU

DİYARBAKIR'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesinde incelemelerde bulunup, hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti. Akşener, bir gazetecinin Seçim yapılacak mı sorusuna da, Bence yapılacak diye cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'a gelerek incelemelerde bulundu. Akşener, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki enkazlarda yaşamını yitiren Zülfü- Sakine Bulut çiftinin ailesine ve Engin, Nupelda ile Ali İmran Ensarioğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada ailelerle bir araya gelen Akşener, daha sonra Kayapınar ilçesinde bulunan çadır kente gitti. Çocuklarla ilgilenen Akşener, çadır kentte ailelerle bir araya gelerek sorunları dinledi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra 88 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne gelerek inceleme yaptı.

'DERHAL BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİDİR'

Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Aile mahremiyetine göre 6 veya 10 kişinin yurt içerisinde odaya sığdırılması doğru ve mümkün değildir. Erkek ve kız yurtları birbirlerinden ayrıdır, banyo, tuvalet ve mutfakları ortaktır. Böyle bir şey olamaz. KYK yurtlarındaki aileler kalamaz ve kalmıyorlar da. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın çok güzel birinci sınıf geçinebileceği ve yaşayabileceği bir yer. Derhal deprem bölgesinde tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir alan haline getirilmelidir. Yurtlarda kalamazlar' diye konuştu.

'PİLOTLUK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİ GRUBUNUN PRATİK YAPMASI GEREKİYOR'

Yüz yüze eğitimin de olmadığının YÖK tarafından bildirildiğini hatırlatan Akşener, 'Görüntülü sistem üzerinden olacak. Pilotluk eğitimi gören bir öğrenci grubunun pratik yapması gerekiyor. Bunu nasıl yapacak dediğimizde YÖK Başkanının ağzından; bir işe yaramadığını öğrendik. Rektörlere yanlış talimat veren YÖK Başkanı'ndan bahsediyorum. Bir de tıbbiyede okuyan çocuklarla ilgili bir soru, hastanede görev yapar bu çocuklar. Tıp öğrencileri hastanede de görev yapar. Hocasıyla hasta bakar, ondan sonra döner yüz yüze o öğrenci hocayla konuşur. YÖK Başkanı'nın verdiği talimat şu; Hoca gidecek odasına öğrenciyle hoca yan yana gelmeyecek ve açacaklar bilgisayarı konuşmayı oradan yapacaklar. Ne yapılmak istendiğini anlamam mümkün değil. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum Derhal, olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin hocalarıyla beraber çalışmalarının önünü açın. Zaten pandemiyle ekonomik durumu kötü aileler 2 yıl kaybetti. Gençlere karşı bir kötülükle karşı karşıyayız' diye konuştu.

Bir gazetecinin Seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı sorusuna Akşener, Bence yapılacak cevabını verdi.(DHA)