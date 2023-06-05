AK Parti ve MHP, Numan Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdi
Politika Haberleri
AK Parti ve MHP, 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. İYİ Parti ise Meclis Başkanı Adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı teklif etti.
Ak Parti ve MHP'nin 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu.
Ak Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Ulu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın imzası ile, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u, 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı olarak gösterdi.TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sunulan dilekçenin ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, "Anayasamızın 94'üncü maddesi, meclis tüzüğümüzün 10'uncu maddesi içerisinde İstanbul milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama dönemi içerisinde Meclis Başkanlığı konusunda aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun, İnşallah önümüzdeki 28'inci yasama dönemi içerisinde kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin güzel hizmetler yapması noktasında inancımız tamdır. Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay Bey'le beraber, bu teklifi yapmış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi inşallah gazi meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle beraber, hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı, kanunların çıkarılması noktasında hep birlikte büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak da Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını ve başkanlık yapacağını, başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, "Sayın Kurtulmuş'un müktesabatı ve özellikleriyle Meclis Başkanlığı görevini en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. 28'inci Dönemde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Cumhur İttifakı olarak bu Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla ve azimle çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti de Meclis Başkanı Adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı teklif etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika