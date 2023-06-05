AK Parti ve MHP, Numan Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdi

AK Parti ve MHP, 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı olarak İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. İYİ Parti ise Meclis Başkanı Adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı teklif etti.

Ak Parti ve MHP'nin 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu.

Ak Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Ulu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın imzası ile, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u, 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı olarak gösterdi.

İYİ Parti de Meclis Başkanı Adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı teklif etti.