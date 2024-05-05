Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan 'Kara para aklama' suçlamasıyla ilgili olarak 19 Nisan tarihinde verilen kararda, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı çıkmıştı. Ancak diğer 3 suçtan dolayı tutukluluk halleri devam etmişti. Son gündeme gelen olay sonrasında sinir krizi geçiren ve vücudunda tırnak izleri bulunan Dilan Polat'ın tahliye konusu gündemi kurcalıyor. DİLAN POLAT TAHLİYE mi edilecek? Sinir krizi geçirmişti: Dilan Polat cezaevinden çıkıyor mu? İşte ayrıntılar...

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLİYOR?

Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan 'Kara para aklama' suçlamasıyla ilgili olarak 19 Nisan tarihinde verilen kararda, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan tahliye kararı çıkmıştı. Ancak diğer 3 suçtan dolayı tutukluluk halleri devam etmişti. Ayrıca, Küçükçekmece Adliyesi'nde devam eden Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili davada da tutukluluklarına devam kararı verilmişti.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, bir sinir krizi geçirdi. "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diye sorduktan sonra kendisine zarar veren Dilan Polat'ın vücudunda kesikler ve morluklar oluştu. Tedavisi cezaevinde yapılan Dilan Polat, geçen hafta duruşmada kızını 5 saat gördükten sonra tekrar cezaevine döndüğünde bir sinir krizi daha geçirdi. Tırnaklarıyla vücuduna zarar veren Dilan Polat'ın durumu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

DİLAN POLAT ÇIKIYOR MU?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın sağlık sorunlarının ciddiyet arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının uygun olmadığını ifade etti. Bu nedenle, Dilan Polat'ın tahliye talebinde bulunduğu bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan Polat'ın tahliye talebinin kabul edilip edilmeyeceği veya reddedilip reddedilmeyeceği konusunda önemli bir adım attı. Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini isteyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla tıbbi bir rapor alınmasını talep ettiği öğrenildi.