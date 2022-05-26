AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye'ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika