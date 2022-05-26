AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ' Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye'ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Haberler

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