AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. - Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye'ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye'ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar." - ANKARA

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