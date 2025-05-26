AK Parti Sözcüsü Çelik: 'MİT ve TSK, silah bırakma sürecini sahada her aşamada kontrol edecek'

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar ve dolayısıyla bu doğrulama mekanizmaları çerçevesinde silahın bırakılıp bırakılmadığı ve bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Gençlik Kollarına yaptığı çağrıya ilişkin Çelik, "Cumhurbaşkanımızın tutumuyla ilgili olarak ortaya koyduğu değerlendirme ve tanımlama da yanlış, ama artık üst üste siyasi yanlışlık yapmanın Özgür Özel açısından bir haber değeri yok. Tabii burada bir kere daha görülüyor ki, AK Gençlik'i Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş, bu çok büyük bir siyasi yanılgı. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın en kararlı, en gözü pek, en sağlam takipçilerinin başında geliyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in AK Gençlik'e çağrı yapması değil, AK Gençlik'in Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığından ders alması gerekir. Bunu gençlik teşkilatımızdaki arkadaşlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz özellikle bir kere daha vurgulamamızı istediler. Buradan onlara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. AK Gençlik ile Cumhurbaşkanımız arasındaki yüksek bağlılık ve beraberlik yürüyüşünün hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değerlendirilmesi, öyle bir kapasiteyle ele alınması mümkün değil. Orada yine topu alıp maç yapmaktan bahsetmiş Özgür Özel, AK Gençlik zaten sürekli sahada, fakat Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi geçmişiyle hesaplaşıp sürekli olarak maç oynanırken sahayı çalma huylarından vazgeçmeleri gerekiyor. Eğer sahayı çalmazlarsa zaten bütün maçlar yerli yerinde oynanıyor" diye konuştu.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyaretinin önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Bu çerçevede şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın çok yakından ettiği üzere, Suriye'deki yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da yaptırımların kalkması açısından Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önemi bildiğini ve o çerçevede bu yaptırımların kaldırılması çağrısına Cumhurbaşkanımızın olumlu cevap verdiğini ifade etti. Arkasından Avrupa Birliği'nden benzer açıklamalar geldi. Dolayısıyla bu dönemde dediğimiz gibi Suriye'ye dayatmalarda bulunmak değil, Suriye'ye herhangi bir şekilde siyasi bir biçim çizmek değil, esas olan Suriye halkının bu kritik günlerdeki yürüyüşünün yanında olmak. Suriye'nin birliği, bütünlüğü, egemenliği, Suriye'deki bütün etnik grupların ve mezhep gruplarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması noktasında yüksek bir iradenin ortaya çıkmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"İsrail saldırganlığı Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etkendir"

Şara ve ekibi bütün bu toplumsal kesimlerle son derece sağlıklı diyaloglar geliştirme açısından çok iyi bir süreç yürüttüklerini söyleyen Çelik, "Bundan sonrasında Suriye'nin yanında olmak, Suriye'nin birliğine, dirliğine ve istikrarına katkı sağlamak bölge barışı açısından da, Suriye'nin geleceği açısından da en doğru iş olacaktır. Bakın yakın zamanda Esad henüz işbaşındayken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşme ihtimalinden bahsediliyordu, biz de bu konuya vurgu yapıyorduk ve bölgede daha büyük bir istikrarsızlığın ortaya çıkabileceği, bütün Akdeniz'i sabote edebilecek birtakım sıkıntıların ortaya çıkabileceğini ifade ediyorduk. Şimdi gelinen noktada ise bu tehlikelerden uzaklaşıldığını hem bölge barışı açısından, hem dünya barışı açısından önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur vardır orada, İsrail'in saldırıları. En son yine Kuneytra'da tanklarıyla bir harekat yaptılar, İsrail saldırganlığı Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etkendir. Bugüne kadar İsrail'in güvenliğini de sağlayan herhangi bir sonuç doğurmamıştır bu. Bütün bölgenin güvenliğini riske atan Netanyahu ve ekibinin katliamcı politikasını Suriye'ye de genişletmek çabasından başka bir şey değil. Dolayısıyla gerçekten uluslararası toplumun istikrar isteyen üyelerinin ve burada düzenin tesis edilmesi gerektiğini düşünen üyelerinin Suriye'de İsrail saldırganlığına da bir set çekme konusunda hassas davranmaları gerekir" şeklinde konuştu.

"Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimiz ifade ediyoruz"

Suriye'de birtakım vekalet savaşlarına imza atanlar, birtakım oluşumlar gerçekleştirenlerin en büyük argümanların bir tanesi DEAŞ'la mücadele olduğunu bildiren Çelik, "Ama gelinen noktada görüldü ki hem Türkiye'nin ortaya koyduğu tezler, hem Suriye yönetiminin DEAŞ'la mücadele konusundaki hassasiyeti ve buradaki hapishaneleri devralmaya hazır olması, esasında asıl istikrarı sağlayacak olan, DEAŞ'la gerçek mücadeleyi yapacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleriyle ortaya koyduğu irade olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla şimdiye kadar olduğu gibi DEAŞ'ı bahane ederek terör örgütlerini terör örgütlerine karşı kullanma, DEAŞ'ı bahane ederek birtakım terör örgütlerine birtakım alanlar açma gibisinden yanlışlıkların da önüne geçilmesi gerekir. Dolayısıyla Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimiz ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İngiltere, Kanada ve Fransa'nın yaptıkları ortak açıklamada İsrail'e karşı birtakım adımlar atabilecekleri uyarısında bulunmaları son derece kıymetlidir"

Bütün dünyanın gözünde İsrail'in soykırım katliam siyaseti maalesef her gün yeni acılara imza atarak devam ettiğini söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bunun durdurulmasıyla ilgili herhangi bir irade ortaya çıkmış değil uluslararası toplum tarafından. Fakat artık herkesin net gördüğü bir şey var, bu Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk önünde yargılanmaktan kaçmak ve tamamen kişisel durumlarını garanti altına almak için on binlerce çocuğu, on binlerce insanı katliama gönderdikleri bir soykırım faaliyetidir. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın yaptıkları ortak açıklamada İsrail'e karşı birtakım adımlar atabilecekleri uyarısında bulunmaları son derece kıymetlidir. Yine İngiltere'nin İsrail'le yürüttüğü ticaret anlaşmaları müzakerelerini askıya alması son derece önemlidir. Avrupa Birliği'nden ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen seslerin bu kadar net olması da önemlidir, ama esas olan somut adım atılmasıdır. Bugün de yine bir okula bu katliam şebekesi bir saldırı gerçekleştirdi ve burada hem siyasi iradenin net olarak ortaya çıkması, hem de somut adımların atılması gerekiyor. Siyasi irade açısından devletlerin, bu katliama karşı çıkan devletlerin yoğun bir biçimde Filistin devletini tanıması da son derece önemli bir mesaj olacaktır. Tabii somut adımların uluslararası toplumun ortak iradesiyle ve bu ortak iradenin bütün bu katliama karşı çıkanlar tarafından sahiplenilmesiyle atılması son derece kıymetli olur."

"Terör örgütünün bütün unsurları ve bütün uzantılarıyla silah bırakmasıdır ve kendisini feshetmiş olmasıdır"

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ettiklerini ve sürekli olarak bununla ilgili olarak değerlendirmelerini yoğun bir biçimde yaptıklarını vurgulayan Çelik, "Önümüzdeki dönemde gelinen noktada bunu ifade ettik, gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsurları ve bütün uzantılarıyla silah bırakmasıdır ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Bu yapılan açıklama fesihle ilgili ve silah bırakmayla ilgili yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Bu açıdan terör örgütünün finansmanını sağlayan yapıların, terör örgütünün illegal yapılanmalarının Suriye-Irak-İran'daki kollarının sahada ve somut olarak ve Avrupa'daki yapılanmalarının sahada ve somut olarak bu fesih sürecini gerçekleştirmesi ve silahlı unsurlarının silah bırakması esas meseledir. Birçok tabii değerlendirme yapılıyor, kiminde bir cümle eksik söyleniyor, kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Fakat sadeleştirmek her zaman işin en doğrusudur, burada gündem terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gündemidir. Bu çerçevede tabii ki Irak'taki süreçte Irak hükümetiyle aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın bir şekilde sürdürülüyor. Tabii o diyalogun neticesi olarak Bağdat'la, Süleymaniye'yle koordine edilecek konular var, bu konularda ilerlenme sağlanmıştır, ilerleme sağlanmaya devam ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar ve dolayısıyla bu doğrulama mekanizmaları çerçevesinde silahın bırakılıp bırakılmadığı ve bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek" ifadelerine yer verdi.

"Milli İstihbarat Teşkilatıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuracağı mekanizmalar açısından bu takip edilecek ve inşallah bu sonuca ulaşılacak"

Suriye'de terör yapılanmasının sona ermesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Kalan unsurların Suriye ordusunun bir parçası, terör yapılanması dışındaki unsurların Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor. Dolayısıyla, bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içerisinde hem Türkiye'nin sınırları dışında çeşitli mekanizmalarla içeride de İçişleri Bakanlığının kuracağı mekanizmalarla yeni doğrulama mekanizması açısından Milli İstihbarat Teşkilatıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuracağı mekanizmalar açısından bu takip edilecek ve inşallah bu sonuca ulaşılacak. Türkiye açısından Türkiye Yüzyılında, geleceğinde herhangi bir terör gündemi olmasını istemiyoruz. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların, güçlerin burada sürekli olarak terör örgütlerini kullanması, bir araç olarak kullanması bölgede de büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, bu istikrarsızlıkların giderilmesi açısından da terörsüz Türkiye süreci esasında terörsüz bölge, terörsüz Ortadoğu sürecine bir ilham kaynağı olabilecektir. Bu saatten sonra tabii kim bu terörsüz Türkiye dediğimiz süreci sabote etmeye kalkarsa onun tabii ne tür bağlantı içinde olduğu, bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen aynı hizada durduğu net bir şekilde zaten görülmüş olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Genel olarak DEM Partinin siyasi partilere yaptığı, partilere yaptığı ziyaretler çerçevesinde de birçok meselede terörsüz Türkiye odaklı meselede sağduyulu davranma konusunda sürekli olarak gündemde tuttuklarını bildiren Çelik, "Bu siyasi partiler arasındaki diyalog, siyasi partiler arasındaki bu konuşmalar son derece önemlidir. Esasında bu süreçlerde itiraz edenlerin de bu sürece itiraz bir kenara çekilip itiraz etmek ya da bir kenara çekilip eleştirmek yerine, bu siyasi diyalog sürecinin bir parçası olarak görüşlerini ifade etmeleri aslında siyasetin doğası açısından, Yüce Meclis'in doğası açısından, siyasetin milletin ihtiyaçlarını giderme misyonu açısından, Yüce Meclis'in millete hizmet etme ihtiyacı açısından ve misyonu açısından son derece önemlidir, kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Yanlış bir dil kullanıldığı zaman tabii ki bunun gündemi saptırmasına müsaade etmemek lazım"

Eleştiriyle provokatif söylemi, eleştiriyle sabotaj yaklaşımını siyasi sabotajı birbirinden ayırt edebilecek deneyime sahip olduklarını aktaran Çelik, "Bu meselede hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajların olması da geçmiş dönemlerde de görülmüştür. ve yine maalesef sahada da çeşitli siyasi sabotajlar söz konusu olabilmektedir. Burada sürekli olarak odak noktasında durulması terörsüz Türkiye hedefinden ayrılınmaması çok önemlidir. Yanlış bir dil kullanıldığı zaman tabii ki bunun gündemi saptırmasına müsaade etmemek lazım. Biz de görüyoruz çeşitli farklı anlayışlardan ve farklı tutumlardan yanlış üslup, yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. Ama bunlara her zaman cevap verilebilir. Buna verilecek en büyük cevap bu yanlış değerlendirmelere verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye hedefi konusunda kararlı, sabırlı, süreci akılla yöneten, vicdanla yöneten, izanla yöneten ve odağını kaybetmeyen bir yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin terör gündeminden kurtulması demek, Türkiye'nin demokrasisi açısından, Türkiye'nin hukuk devleti açısından, kamu düzeni açısından, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından son derece stratejik bir aşama olacaktır" dedi.

Çelik, Terörsüz Türkiye nedeniyle siyasi partiler arasındaki trafiği önemsediğini bildirdi. Çelik, "Türkiye Yüzyılında terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak çerçevesinde olması son derece değerli olacaktır. Bu tartışmaları tabii ki biz yakından takip ediyoruz, geçmiş dönemlerden de tecrübemiz var bu hedefe ulaşmak için gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir komisyon kurulması çağrısı vardı, bu komisyon kurulması çağrısını nasıl değerlendirirsiniz? Bu komisyon bayram sonrası kurulup, yaz ayları boyunca çalışacak mı, yoksa yeni yasama dönemi olan Ekim ayında mı kurulur?" sorusuna Çelik, "Sayın Bahçeli'nin bütün bu süreçteki müdahaleleri ve yönlendirmeleri sürekli olarak terörsüz Türkiye odağında kalabilmek açısından son derece kıymetli. Şimdiye kadar yaptığı her açıklamada Sayın Bahçeli son derece stratejik yaklaşımlar sergiledi, stratejik müdahalelerde bulundu ve bütün tartışmaların odağını terörsüz Türkiye noktasında tutacak şekilde bir çerçeve çizdi. Dolayısıyla, bu kadar büyük bir meselede tabii ki Yüce Meclis'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katkısı ve yapacağı liderlik son derece önemlidir, son derece kritiktir. Burada Yüce Meclis'in bu yapacağı liderlik ve sürece katkısı bizim açımızdan son derece kıymetli önemlidir, bunun altını çiziyoruz. Ama dediğiniz diğer unsurlarla ilgili o konu tabi Meclis Başkanımızın yetkisinde olan bir konu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece yapacağı katkının son derece kritik ve vazgeçilmez olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer bahsettiğiniz konularla ilgili olarak Meclis Başkanlığının takdirinde olan bir konu, o Meclis Başkanlığı tarafından planlanacaktır" şeklinde cevap verdi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dönüşün gazetecileree 'yeni aday olmak gibi bir derdim yok' ifadesi ve MHP lideri Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçilmez bir isim olduğu ifadeleriyle ilgili sorusuna Çelik şu şekilde cevap verdi:

"Şimdi tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir hassasiyeti var: Gelecek nesillere kendi irademizle sivil bir anayasayı yapma borcumuz var, bu bizim gelecek nesillere karşı bir borcumuz, Türkiye'nin geleceği açısından da böyle. Maalesef darbe rejimi anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen baştan iradesinin meşru demokratik irade olduğu bir anayasa yapma ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç her zaman sürecektir. ve bu siyasi meşruiyet açısından meseleye aslında bakıldığında da şöyle bir konu var: Bir şekilde tabi ki şimdiye kadarki anayasa değişiklikleri Meclis'in meşruiyeti içerisinde gerçekleştirilmiştir, birçok madde değiştirilmiştir. Ama geldiğimiz noktada işte Türkiye yüzyılından bahsediyoruz, önümüzdeki dönem açısından baktığımızda artık sivil anayasa dediğimiz, yani tamamen yüce Meclis'in devrede olduğu, herhangi bir vesayet odağının işin içine karışmadığı bir anayasayı yapma zarureti hem siyasi sembolizm açısından, hem siyasi pratikler açısından, hem de siyasi geleceğimiz açısından son derece kıymetli. Fakat bu konu konuşulduğu zaman iki şey öne getiriliyor. Bir tanesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup-olmaması meselesi gündeme getiriliyor. Bir de, sürekli olarak bir parlamenter sistem ön şartı çerçevesinde. Halbuki parlamenter sistem de bir sistem demokrasinin içinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık sistemi de bir sistem, bu da demokrasinin içinde. Türkiye'nin parlamenter sistem döneminde yaşadığı krizler, sürekli olarak bunun siyasi istikrara ve siyasetin konsolidasyonuna ödediği bedeller biliniyor. Türkiye'de tarihe mal olmuş, bir kısmı rahmetli olmuş siyasi figürlerin hemen hepsi başkanlık sistemine geçilmesini bir zaruret olarak ifade etmişlerdi ve sonuç olarak milletimizin iradesiyle bu gerçekleşti."

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik birikimi, devlet ve millet hayatımız açısından bir hazine değerindedir"

Çelik, "İkinci de, Cumhurbaşkanımızın adaylığı meselesini gündeme getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığıyla ilgili meseleyle ilgili tartışmaların bu meselenin bir parçası olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla anayasa meselesini bu tartışmaların dışında bir şey olarak değerlendirmek ve buna katkı vermek lazım. Tabii Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz, son derece kıymetli bir açıklama. Biz AK Parti'de görev yapanlar ve AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın tabi ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz, bu bizim de kanaatimiz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu kapasite, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik birikimi, devlet ve millet hayatımız açısından bir hazine değerindedir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız da bunu ifade eder bizi millet getirdi ve millet buna karar verir diye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik yolla seçilmiş liderler içerisinde ayrı bir tarafı var olduğunu dünyada demokratik yolla, seçimler yoluyla işbaşına gelmiş liderler içerisinde en tecrübelisi olduğunu belirten Çelik, "Bugün sahip olduğu tecrübe, bugün mesela önemli bir ülkenin devlet başkanıyla bir araya geldiğinde herhangi bir dosya açıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız o devlet başkanının 3-4-5 selefiyle birlikte daha önce görev yapmış. Dolayısıyla karşısında oturan kişinin 4-5 tane selefiyle bu dosyaları yürütmüş, bu dosyalarda çalışma yapmış bir liderlik kapasitesine sahip. Millet ne derse o olur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade eder bizi millet getirdi ve millet buna karar verir diye. Ama bizim hepimizin kanaati, hepimiz kendisiyle de yakın çalışıyoruz, birçok ülke için çok ağır travma kaynağı olan bazı krizler Sayın Cumhurbaşkanımız açısından son derece kolay bir şekilde yönetilen, geçmişine çok hakim olduğu ve ileriye götürülmesi konusunda da berrak yol haritasına sahip olduğu krizlerdir. Dolayısıyla bizim de kanaatimiz o şekildedir" dedi.

"10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor, genel af beklentisi var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Çelik, "Bu konuyla ilgili pek çok tartışma ve adlandırma olduğunu biliyoruz. Bu konu şundan ibaret: Yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanmasıyla ilgili birtakım düzenlemelerden ibaret konu. Bunu olgunlaştırıyoruz, bugün akşam da bir toplantı yapacağız bununla ilgili olarak. Dolayısıyla bu şu mudur, bu mudur, bu şöyle midir, bu böyle midir diye her birine tek tek cevap vermeyeyim tartışılan konuların, ben ne olduğunu söyleyeyim. Bu, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanmasıyla ilgili konular var, yani işte infaz düzenlemeleriyle ilgili ceza adaleti çerçevesinde, hasta, yaşlı tutuklular, çocuklarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde gündeme alınan konular var, gündem budur bizim açımızdan, bununla ilgili de olgunlaştırıyoruz süreci" dedi. - ANKARA