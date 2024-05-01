AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 1 Mayıs'ı kutladı

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 1 Mayıs'ın işçilerin haklarına ve emeğin değerine dikkati çeken, dayanışma ruhunu güçlendiren bir gün olduğunu belirtti.

Ak Parti'nin 22 yıldır çalışma hayatında çatışmacı değil, dayanışmacı, sosyal devlet, insan ve emek merkezli çalışma politikaları ürettiğini kaydeden Saygılı, şunları ifade etti:

"Birçok nedenle zor bir dönem yaşadık. Ancak kazanan, büyüyen ve gelişen bir Türkiye hedefimizden asla vazgeçmedik. Bu yolda en büyük payın çalışan kesimin, emekçilerin olduğunu asla unutmadık. Emeğin hakkını vermeyip, demokrasi ve emek dostu rolü yapanlardan asla olmadık. Önümüzdeki süreç, işçilerimizin enflasyona ezdirilmeden hızla refaha kavuşacağı yeni gelişmelere gebedir."