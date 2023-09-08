AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet AK Parti'nin başarısı oranında başarılı bir siyaset yapamıyor

- AK Partili Yılmaz, " Türkiye'de muhalefet sağlıklı değil, Ak Parti'nin başarısı oranında başarılı bir muhalefet yapamıyor"

"Yerel seçimler Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyeleri kazandığımız bir sonuçla taçlanacak"

"Belediye Başkanlarının belirlenmesinde milletimiz dediği olacak"

ÇORUM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'de muhalefetin sağlık olmadığını belirterek, muhalefetin AK Parti'nin başarısı oranın da başarılı bir siyaset yapamadığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, gündeme ve yerel seçimlere ilişkin açıklamalar da bulundu. Belediye Başkanları ve ilçe başkanlığının da hazır bulunduğu Yılmaz, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi.

AK Parti ile muhalefetin siyaset yaparken temelde farklılıklarının bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, " Türkiye'de bir eksiklik var. AK Parti siyasetinin başarısıyla da mukayese edildiği için öyle görünüyor olabilir. Ülkemizde maalesef muhalefet çok sağlıklı değil. AK Parti'nin başarısı oranında başarılı bir muhalefet yapamıyor. Niye yapamıyor? Temelde siyaset yaparken farklılıklarımızı var. Neden acaba Türkiye'de AK Parti siyasetinden önce daha iyi muhalefet yapan muhalefetin daha iyi ve isabetli hizmetler yaparken AK Parti siyasetinden sonra neden muhalifler eskisi kadar başarılı değil?

Daha önce iktidar partileri de başarılı değildi. 2000'li yıllardan önce onların siyaseti de başarı değildi. Başarılı olsalardı Türkiye o yıllarda koalisyonlarla yönetilmezdi. Adlarını bile hatırlamakta güçlük çektiğimiz koalisyonlar oluyordu" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hizmeti öncelerken, muhalefetin ideolojiyi ön planda tutarak hizmeti ötelediğine vurgu yapan Yılmaz, "AK Parti siyaseti kadar muhalefetin başarılı olmadığını görüyoruz. AK Parti siyasetinin özünü hizmet oluşturuyor. AK Parti siyaseti neyi amaçlıyor? AK Parti siyaseti niye yapıyor? AK Parti'nin sahip olduğu bir ideoloji var. AK Parti bu ideolojiyi acaba ülke sathına yaymak ve bu ideolojinin yakaladığı bir kamuoyu toplumsal bir sosyoloji mi oluşturmaya çalışıyor? Bu soruları sorabilirsiniz? AK Parti şuna inanıyor, "ben siyaset yaparken benim siyasetimin temel amacı ideolojiyi yaymak değil, benim siyasetimin temel amacı hizmet etmek olmalı" diyor. Diğer siyasi partilerin böyle bir amacı yok. Diğer siyasi partilerin amacı ideolojiyi yaymaya dönük olan bir önceliği hizmetin önüne koyuyorlar. Biz hizmeti siyasal iletişim için vazgeçilmez bir olgu olarak görüyoruz. Hizmet yoksa biz konuşamıyoruz. Hizmet yoksa insanımızın gözünün içine bakarak ne istersin benden, ne yapalım sizin için sorusunu soramıyoruz. Çünkü o güveni taşıyamıyoruz. O güven oluşmuyor. İnsana faydalı olabilmemiz için ona hizmet etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ama diğer siyasi partiler ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. Bu ideoloji ile beraber makamlar elde etmeye çalışıyorlar. Bunu en son 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçilerinde gördük. Makam elde etmeye çalışıyorlar. Kavgayı görüyorsunuz hala devam ediyor.

Mesela belediyeleri alacağız diyorlar. Belediyeleri alınca ne yapacaksınız? Aldığınız belediyeler var. Ne yapıyorsunuz ordalar da? Yan gelip yatıyorsunuz. Belediyeleri ideolojik karargah haline getirdiler. Belediyeleri siyasi yandaşlarının maaş aldığı, siyasi yandaşlarının oralara çöreklendiği, oralardan nemalandığı gibi bir makam ve mevki paylaşımı yapıyorlar. Fakat bizimkiler öyle değil. Hizmet biçim için vazgeçilmez. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi yerel yönetimlerde Cumhur ittifakı yönetiyor"

Türkiye'yi yerel yönetimlerde Cumhur ittifakının yönettiğini hatırlatan Yılmaz, "Türkiye genelinde hemen hemen şuanda bizde olmayan belediyelerinde çoğunu aldığımız çoğunda da seçimi bizim kazandığımız bir sonuca bizi götürecek. Şuanda Türkiye bin 390 belediye var. Bu belediyelerin 810 tanesi AK Partili. Buna Cumhur ittifakımızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yönetilen 231 belediyemizi de eklediğimiz de bin 41 belediye Cumhur ittifakı tarafından yönetiliyor. Bin 1390 belediyenin bin 41 tanesi Cumhur ittifakında. Türkiye'yi yerel yönetimlerde Cumhur ittifakı yönetiyor. 2024 yılında yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinde bu sayı daha da artacak. Bizde olmayan Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyeleri kazandığımız bir sonuçla taçlanacak" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanları belirlenirken milletimizin dediği olacak"

AK Parti milletin emrinde bir siyasi hareket olduğunu anlatan Yılmaz, "AK Parti kiminle seçime gideceğini millete sorar. ve milletten aldığı dönüşle, milletin verdiği yorum ve değerlendirmeyi üst kurula götürür. Üst kurullar milletin isteğine göre kararını verir. Vatandaşla en iyi iletişi olan siyasi harekette AK Parti'dir. Milletimizin bu konudaki kanaatlerini çok yakından takip ediyoruz. Milletimin ne dediğini milletimize soruyoruz. Vereceğimiz kararların ağırlık merkezimizin milletimizin dediği oluşturacak" şeklinde konuştu.