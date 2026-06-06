AK Parti'den yeni anayasa vurgusu: Uzlaşmaya hazırız

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda, AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecine başlayacaklarını belirterek, "Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Temsil kabiliyeti bu kadar yüksek olan, toplumsal temsili bu kadar güçlü olan bir parlamentonun yeni anayasayı yapma konusunda gerekli uzlaşmayı sağlayacağına içtenlikle inanıyoruz." dedi.

Yazıcı, kentte bir otelde düzenlenen partisinin Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda, yalnız bir istişare toplantısı değil, "Türkiye Yüzyılı" olarak nitelenen Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedeflerle bağlantılı görüşmeler yapacaklarını söyledi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların hayat standartlarını yükseltmek, önlerindeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için yola çıkmış erdemliler topluluğunun adı olduğunu belirten Yazıcı, "AK Parti, yetki aldığı günden bu yana siyaseti statükoya yaslanan değil, değişimi ve dönüşümü önceleyen bir siyaset tarzını hayata geçiren faaliyetin adıdır. Bu anlayışla, milletimizin desteğiyle, ülkemizin asırlık kayıplarını son 25 yılda telafi edecek önemli adımlar attık." diye konuştu.

"İnsan merkezli, millet temelli bir siyaset yürütüyoruz"

Yazıcı, her alanda köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Siyasetin demokratik alanını genişlettik, daha önce konuşulması bile mümkün olmayan konuları sabırla, metanetle liderimizin ifadesiyle dikleşmeden, dik durarak ele aldık ve çözüme kavuşturduk. Vesayet odaklarının, darbeci zihniyetin milli iradeyi esir alma girişimlerine karşı liderimiz öncülüğünde hep dik durduk. Demokrasimize yönelik müdahaleler karşısında çözümü sadece ve sadece milli iradenin gücünde bulduk. 'Milletin iradesinden, gücünden başka güç yok' diyerek kararlılığımızı, duruşumuzu, tarzımızı yeri geldiğinde her zaman deklare ettik. AK Parti'nin icraatının merkezinde insan var. Siyasetimizin temelinde millet var. İnsan merkezli, millet temelli bir siyaset yürütüyoruz."

Türkiye'yi 25 yıldır her açıdan kalkındırmaya çalışırken kurumsal alanında demokratik kalkınmayı öncelik halinde getirdiklerini anlatan Yazıcı, AK Parti'nin, güven ve istikrar kavramlarını 25 yıllık iktidarı boyunca kalıcı hale getirdiğini belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin günü kurtarmak yerine geleceği inşa eden bir siyasi hareket olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün bölgemizde ve dünyada itibarını sürekli artıran bir Türkiye varsa bu çalışma tarzının, derinliğin, vizyonerliğin bir sonucu ve Türkiye'ye sağladığı kazanımdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarını değil, aynı zamanda bölgemizdeki, dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların umudu haline gelmişse, bu doğru icraatımız insanlığın kazanımı, ortak değerler nezdinde ölçülüp tartıldığında pozitif bir yaklaşımın eseri olduğunu, aklıselim, vicdan sahibi herkes bunu anlayacak ve takdir edecek."

Cumhuriyetin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Yazıcı, Türkiye Yüzyılı'nın, güçlü ekonomi, demokrasi, hukuk ve devlet vizyonunun adı olduğunu dile getirdi.

"Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri yeni anayasa yapmaktır"

Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anayasa yapmak milletin hakkıdır çünkü egemenliğin sahibi millettir. Siyasi kurumların, bunun en öncüsü olan parlamentonun önemli toplantı salonlarında 'Egemenlik kayıtlı şartsız milletindir' özdeyişi yer alır. Dolayısıyla bunu hayata geçirmek, her alana bu egemenliğin etkin olduğunu ortaya koymakla aynıdır. Millet iradesinin somut bir tezahürüdür anayasa. Çok partili demokratik hayata geçtikten sonra iki anayasamız olmuş. 1961, 1982 Anayasaları. Kim yapmış bu anayasaları? 1961, 1982 Anayasalarını darbeciler yapmış. Darbe yapmışlar, milletin iradesini bir yana koymuşlar. Millete ait anayasayı yapma hakkını, o hakkı nereden aldılarsa kullanmak suretiyle anayasa inşa etmişler. Halen de bu nitelikte yapılmış bir anayasayla yönetiliyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri, milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır."

"Sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı olan bir anayasa gerekli"

Kurumsallaşmış demokrasinin en büyük kazanımları olduklarını belirten Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak, en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak, bütün vatandaşlarımızı içerisinde kendisini bulacağı, özgürlüklü bir toplum sözleşmesine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'nin halen darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa olmasına ve bu anayasanın 19 kez değiştirilmiş bulunmasına karşı ruhunu 12 Eylül vesayet anlayışından tamamen arındırılabildiğini söylemek asla mümkün değil. Milletimizin hak ettiği, hem hazırlanma yöntemi katılımcı ve özgürlükçü olan hem de içeriği sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı olan bir anayasa gerekli. Dış politikadaki gelişmeler bile iç cephemizin güçlendirilmesinin önemini ve bu süreçte gerçek bir toplum sözleşmesi mahiyetinde olan yeni anayasa yapmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır."

Siyasi partilere çağrı

Yazıcı, küresel ve bölgesel gelişmelerin hızlandığı, savaşların, çatışmaların, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların olağanlaştığı bir dönemde Türkiye olarak insanlığa yeni anayasayla umut veren bir ülke olmayı ciddi şekilde hedef aldıklarını belirtti.

Bu doğrultuda AK Parti olarak yeni anayasaya yönelik bütün hazırlıkları ve çalışmaları yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Yazıcı, "Bu amaçla Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kurulmuş olan yeni Anayasa Komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda, AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecine başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Temsil kabiliyeti bu kadar yüksek olan, toplumsal temsili bu kadar güçlü olan bir parlamentonun yeni anayasayı yapma konusunda gerekli uzlaşmayı sağlayacağına içtenlikle inanıyoruz. Tüm siyasi partilere yeni ve sivil anayasaya katkı vermeleri konusunda içtenlikle ve özenle çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeni anayasa çalışmalarını milletimize karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Yazıcı, yeni anayasa talebinin herhangi bir siyasi partinin değil, doğrudan milletin talebi olduğunu dile getirdi.

Anayasayı günlük siyasi hesapların veya kişisel amaçların bir gereği olarak değil milletin geleceğinin güvencesi olarak değerlendirdiklerini belirten Yazıcı, "Bizler yeni anayasa çalışmalarını bir siyasi polemik alanı olarak değil, milletimize karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm siyasi partilerin bu meseleye ön yargılardan uzak, yapıcı bir anlayışla yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasada son sözü yine milletimiz söyleyecektir. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak önemli hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

"Amacımız, iç cephemizi güçlendirmek, 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir"

Birlik ve bütünlüğe vurgu yapan Yazıcı, bu anlamda üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun ise "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefine yönelik yürüttükleri çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin onlarca yıl boyunca terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Yazıcı, binlerce evladın şehit verildiğini, milyarlarca dolar kaynağın terörle mücadelede kullanılmak zorunda kalındığını ifade etti.

Yazıcı, Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi ve devletin kararlı duruşu ile terörle mücadelede tarihi bir yere ulaşıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz çok açıktır, terörün tamamen gündemden çıktığı, huzurun ve kardeşliğin kalıcı şekilde tesis edildiği bir Türkiye. 'Terörsüz Türkiye' yalnızca bir güvenlik hedefi asla değil, aynı zamanda demokrasi, kalkınma ve kardeşlik hedefidir. 86 milyonun ortak geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu toplumun mayası sağlamdır. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi ebedi kılmak için üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu konuda samimiyiz, kararlıyız, netiz, dirayetliyiz. Algı operasyonlarıyla, dedikodularla sürecin sekteye uğramasına izin vermeyeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi iç cephemizi güçlendirmek, 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir."

"Liderlik tartışmaları, ana muhalefetin ülke meselelerinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir"

Siyasi partilerin demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunun altını çizen Yazıcı, muhalefetin içine düştüğü tabloyu milletin dikkatle takip ettiğini dile getirdi.

Yazıcı, ana muhalefet partisinin, milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine kendi siyasi krizlerini yönetmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sürekli değişen söylemler, kendi içinde yaşanan çekişmeler ve liderlik tartışmaları, ana muhalefetin ülke meselelerinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir. Demokratik siyasette güçlü bir iktidar kadar güçlü ve sorumlu bir muhalefet önemlidir ve gereklidir. Muhalefetin görevi sadece polemik üretmek değil, politika geliştirmektir, vizyoner olmaktır, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek projelerle siyasi rekabeti öncelemektir. Bugün geldiğimiz noktada maalesef ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirebildiğini söylemek mümkün değildir."

CHP'de yaşananların sadece siyasetin itibarsızlaştırılmasına hizmet ettiğini vurgulayan Yazıcı, milletin oylarıyla göreve gelenlerin, millete karşı sorumluluğunu yerine getirmek yerine koltuk kavgasına düşmesinin çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, AK Parti olarak enerjilerini kısır çekişmelere değil, eser ve hizmet siyasetine harcamaya devam edeceklerini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerini vatandaşlara en doğru şekilde anlatacaklarını vurgulayan Yazıcı, AK Parti'nin başarısının sırrının milletle kurduğu güçlü bağ olduğunu ve bu bağın korunarak güçlendirildiği sürece geleceğe güvenle yürümeye devam edeceklerini kaydetti.