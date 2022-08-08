AGİT Genel Sekreteri Schmid: Türkiye'nin arabuluculuğu takdire şayan

AGİT GENEL SEKRETERİ SCHMİD TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU TAKDİRE ŞAYAN

AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi ve tahıl anlaşması gerçekten takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli. Bu durum Ukrayna için de çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın ekonomisi ve insanların geçimi buna bağlı dedi.

AGİT Genel Sekreteri Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Schmid, Türk diplomasisinin her zaman için çok önemli güçlü bir ulusal kimliği beraberinde getirdiğini belirtti. Schmid, Coğrafyayı da bir avantaja çevirmiştir. Aslında Türkiye, bir batı ve doğu ülkesi olarak Avrasya'nın tam ortasında Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görmekte. Bu sayede, bu bağlantılılık ve dünyanın bugün içinde bulunduğu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden bir tanesidir dedi.

'DİYALOĞUN İŞE YARAMADIĞI DOĞRU DEĞİLDİR'

Schmid, diyalog ve arabuluculuğun diplomasinin en önemli unsurları olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü AGİT, bu değerlere gönülden bağlıdır. Tabi ki katılımcı ülkelerden bir tanesinin diğerine saldırdığı (Rusya-Ukrayna) bir durumla karşı karşıyayız. Çok açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bu organizasyonun kabahati değil. Diyaloğun da işe yaramadığı doğru değildir. Çünkü diyaloğa şans verilmemiştir. Biz diyalog olsun diye istedik. Şubat ayının başında dışişleri bakanları ile Viyana'da bir araya geldik. Avrupa güvenlik diyaloğunu yenileme noktasında çalışmaktaydık. Çok dürüst ve çok samimi bir şekilde farklılıkları bir kenara bırakmak ve herkesin güvenliğine odaklanmak konusunu önerdik. Bütün ülkeler oradaydı ama Rusya diyaloğu kabul etmedi. Diyaloğa şans verilmedi. En başından itibaren genel sekreter olarak ben bunu ortaya koydum. Savaşın durması lazım bu saldırganlıktır. Savaş kabul edilemez

'TÜRKİYE'NİN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU DİPLOMASİ TAKDİRE ŞAYAN'

'TÜRK DİPLOMATLAR CİDDİ MÜCADELELER ETTİ'

Haber: Kaan ULU / ANKARA,