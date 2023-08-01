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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Politika Haberleri

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Afyonkarahisar'a dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi. Bakan Göktaş, Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Yiğitbaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: 'Bakanımıza kabulleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim' dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Afyonkarahisar'a dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi. Bakan Göktaş, Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Yiğitbaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Bakanımıza kabulleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Politika Haberler

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