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Adalet Bakanı Tunç: 'Doğu Akdeniz'deki Haklarımızı Koruma Mücadelesi Devam Edecek'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilim Erzurum'da yaptığı konuşmada, ana muhalefetin eleştirilerine rağmen Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma çabalarının devam ettiğini belirten Tunç, ekonomik kalkınma ve demokratik reformlara da dikkat çekerek, yeni bir anayasa ile hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ana muhalefetin sözüne itibar etseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'nı yapmasaydık, askerimizi oraya göndermeseydik, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık." dedi.

Bakan Tunç, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Kadın ve Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 22 yılda önemli fiziki kalkınma hamleleri yaptıklarını söyledi.

Özgürlükleri genişlettiklerini, temel hak ve hürriyetleri daha çok genişleten, koruyan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin önünü açan, kadınlarımızın haklarını daha da kuvvetlendiren, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Özellikle fiziki kalkınmayı, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını demokratik kalkınmadan ayrı tutmadık. O nedenle partimizin birinci adı adalet, ikinci adı kalkınma. Partimizi lider kurdu, millet iktidara getirdi. Her zorlukta millet bize destek oldu. Önümüzü kesmeye çalıştıklarında, önümüze kurulan engelleri milletimizin destekleriyle aşmaya çalıştık. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. O nedenle milletimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz."

"Karabağ bizim için neyse, mavi vatanımız da bizim için aynısı"

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını korumanın önemine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Güneyimizde küresel güçlerin desteğine rağmen orada milletçe birlik olduk. Güneyimizde uğruna şehitler verdik, terör devleti kurulmasını engelledik, engellemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Akdeniz işgal edilmeye kalkışıldı. 'Suriye'de ne işiniz vardı' denildi. Bu ülkenin ana muhalefeti demedi mi? 'Libya'ya niye asker gönderiyoruz', 'Libya ile niye anlaşma yapıyoruz' demedi mi? O zaman Türkiye'nin ana muhalefetinin sözüne itibar etseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşmalarını yapmasaydık, askerimizi oraya göndermeseydik, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık. Karabağ bizim için neyse, mavi vatanımız da bizim için aynısı. 'Oradaki haklarımızı zayi edemeyiz, küresel güçlere bir tatlı suyumuzu peşkeş çektirmeyiz' dedik ve o çalışmaları yaptık."

Tunç, 22 yıldır ekonomik olarak mesafe katettiklerini, son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin ve 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ekonomik anlamda olumsuz etkilediğini anlattı.

"Yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz"

Artık bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp halkın yeniden alım gücünü artırmak, vatandaşların memnun kalacağı günlere çok uzamadan kavuşmak istediklerini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Diğer yandan istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin yüksek standartlı demokrasiden vazgeçmeden, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek vesayetçi anlayışı ortadan kaldıracak yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Güçlü olmak zorundayız. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, mazlumun hakkını daha güçlü savunabilmemiz için her alanda güçlü olmalıyız. Daha çok hukukun üstünlüğü ve özellikle savunma sanayisinde katettiğimiz mesafeyi, daha da fazla katederek inşallah sesimizin dünyada daha gür çıkmasının sağlamanın gayreti içinde olmamız gerekiyor."

Bakan Tunç, konuşma sonrasında AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Bölge İdare Mahkemesini ve esnafı ziyaret eden Bakan Tunç, sevgi evleri ile şehit ailesine de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Politika

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