Üye Girişi
Haberler

ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediğini belirtti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, " Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD'nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title