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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüştü. Görüşmede Gazze Şeridi'ne insani yardım ve bölgedeki diplomasi çabaları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya geldi. Blinken yaptığı açıklamada, Prens Salman ile Gazze Şeridi'ne insani yardımı artırma ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirterek, "Çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için bölgede diplomasiye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Blinken'ın Suudi Arabistan'ın ardından Mısır, Katar, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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