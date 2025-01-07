'22 taşınmaz satışa çıkarıldı' iddialarına Batman Belediyesi'nden yanıt geldi

4 Kasım 2024'te DEM Parti yönetimindeki Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp ve yönetiminin, belediye taşınmazlarını satışa çıkardığı öne sürüldü.

327 MİLYON DEĞER BİÇİLDİ

Huzur, Seyitler, İrmi, İluh ve Güneykent mahallelerinde yer alan 22 taşınmaz için 327 milyon 362 bin 92 TL değer biçildi. Taşınmazlar için 13-24 Ocak tarihlerinde açık ihale yapılacak.

"KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"

Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi eski Eş Başkanı Gülistan Sönük, taşınmazların satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Kayyumların kentleri tahrip ederek, ekoloji, tarihi ve kültürünü bozduğunu söyleyen Gülistan Sönük, "31 Mart'ta belediyeyi bu gaspçı anlayıştan kurtarmıştık. Kayyum, o zaman da 3 milyarı aşan bir borç bırakmıştı. Bu para, kente yapılan bir hizmetin borcu değildi. Hiçbir sorun çözülmemişti. Bu paraların hepsi yandaşlara peşkeş çekilmişti" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: 13 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINDA GÜLİSTAN SÖNÜK'ÜN İMZASI VAR

Öte yandan Gülistan Sönük'ün ifadeleri sonrasında Batman Belediyesi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu 22 adet taşınmazdan 13 adedinin satışına Gülistan Sönük'ün de imzasının bulunduğu dönemin meclisince karar verilmiştir" denildi.