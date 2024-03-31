BURSA İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! Bursa ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Bursa Yerel Seçim sonuçları nedir?

Bursa ilçeleri oy oranları ve Bursa ilçe seçim sonuçları açıklandı mı merak ediliyor 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve Bursa ilçeleri AK Parti mi, CHP mi, İYİ Parti mi önde sorularına yanıt aranıyor. 2024 Bursa ilçe belediye seçim sonuçları ve oy oranları canlı olarak takip ediliyor. Bursa'nın tüm ilçelerinde yapılan yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Bursa ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Bursa Yerel Seçim sonuçları nedir?

BURSA YEREL SEÇİM OY ORANI

Bursa'nın ilçelerindeki oy oranları 2024 yerel seçim sonuçlarına dair detaylar canlı olarak takip ediliyor. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Bursa'da şuana kadar sandıkların yüzde %48,60 açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde %39,19 ve CHP adayı Mustafa Bozbey ise %46,89 oy alarak üstünlük sağlıyor.

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BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?