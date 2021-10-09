TBMM Başkanı Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Uganda Milli Günü dolayısıyla mevkidaşı Uganda Meclisi Başkanı Jacob Oulanyah'a tebrik mektubu gönderdi.

Türkiye'nin, Uganda ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uganda Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Başkan Oulanyah'a Uganda Meclisi üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler diledi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu (2)

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu (2)

 Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Başkanı Şentop, Uganda Milli Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:31:34. #1.11#