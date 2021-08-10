PKK'lı kadın terörist, Kocaeli'de yakalandı
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PKK'lı kadın terörist, Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı kadın terörist, Kocaeli'de yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, jandarma ekiplerince PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013- 2018 yıllarında silahlı eylemlere katılan N.W.M. (32) isimli kadın terörist yakalandı.

KOCAELİ'de, jandarma ekiplerince PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013- 2018 yıllarında silahlı eylemlere katılan N.W.M. (32) isimli kadın terörist yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesinin İzmit'te bulunduğunu belirledi. Adresi belirlenen eve dün düzenlenen operasyonda N.W.M. isimli kadın terörist yakalandı. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.'nin, 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı tespit edildi. Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planlayan N.W.M.'nin sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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