"PKK destekçileri listelere yerleştiriliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayını belirlemesinin tesadüf olmadığını ifade ederek, "İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Kemeraltı esnafını ziyaret ettikten sonra Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olan Portekiz Sinagogu'nda Genç Liderler Buluşması'na katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın bir geçiş sürecinde olduğunu ve çok çetrefilli sorunların yaşandığını, hızlı değişim sayesinde çok önemli fırsatların da ortaya çıktığını söyledi.

Teknolojik gelişimin büyük imkanlar sunduğuna değinen Çavuşoğlu, bilim ve teknoloji ekonomisinin ağırlık kazandığını, ekonomik gücün de batıdan doğuya, kuzeyden güneye kaydığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasının felsefesinin "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" anlayışına dayandığını, şimdi girişimci ve insani dış politikanın da uygulandığını aktardı.

Her sorunun çözümü için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye'deki sorunu her boyutu ile değerlendirip ona göre politika üretmezsek başarısız oluruz. Terörle mücadele, sahadaki ateşkesin korunması ve siyasi sürece doğru adamların atılması ve Suriyeli göçmenlerin artık geri dönmeye başlaması önemli konular." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün dünyanın her yerinde saygın bir ülke olduğuna işaret ederek, insani yaklaşımla da mazlumların, mağdurların umudu olduğunu ifade etti.

"Sizin gibi gençlerin vizyonu ve idealleriyle, İzmir ve Türkiye sevdasıyla hedeflerimize çok daha emin adımlarla başarılı şekilde ulaşacağız." diyen Çavuşoğlu, "Hiçbir sorun ve hiçbir konu bizim kontrolümüzün dışında değil. Dış politikada olsun, başka konularda olsun. İnşallah hızlı değişen ve sorunlarla birlikte geçiş sürecinde olan bir dünyada ülkemizi hedeflerine ulaştırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK destekçileri listelere yerleştiriliyor"

İzmir'in yerel yönetimler bakımından geri kalmasının kabul edilebilir bir durum olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, artık İzmirli vatandaşların hizmet istediğini ve Nihat Zeybekci'ye oy vereceğini söyledi.

Büyük Önder Atatürk'ü değil, Atatürkçülüğün arkasına sığınarak İzmir'e hizmet vermeyenleri eleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İzmir'de çukurlar var demek İzmir'e hakaret değil ki. İzmir'de sorun var dediğimiz zaman 'İzmirlileri aşağılıyorsunuz diyorlar, siz Atatürk düşmanısınız' diyorlar. Ne alakan var senin Atatürk ile..." şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin şimdi yeni bir yöntem denediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmirliler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."

CHP ve İYİ Partili'lere terörist demediğini ancak ne kadar hain, bölücü varsa o ittifakın içinde yer aldığını savunan Çavuşoğlu, yerel seçimlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Nihat Zeybekci'nin konuşması

Nihat Zeybekci de vatanın genç şehit kanlarıyla sulandığını, bu coğrafyada hiçbir milletin böyle bir tarihe sahip olamayacağını, genç kahramanların vatana, bayrağa el uzatanların haddini bildirmeye devam edeceğini kaydetti.

Yerel seçimlerle şehrin geleceğini konuştuklarını, geleceğin de gençlere ait olduğunu dile getiren Zeybekci, "21. yüzyılın İzmir'ini konuşuyoruz, yani sizin adınıza konuşuyoruz. İzmir nasıl olmalı, nasıl bir İzmir hikayesi yazmalıyız." dedi.

Zeybekci, dünyanın hızla değiştiği dönemde Türkiye'nin de bu değişime ayak uydurması noktasında gayret gösterdiklerini ifade ederek, "İzmir 21. yüzyılın yeni yıldızı olacak. Ferhat dağları dele dele geliyor, bizim Şirin ne yapıyor. İzmir kanalizasyonla uğraşıyor, atık sularını körfeze veriyor. Anadolu'da standart ilçelerin bile problemi olmayan katı atıklarını dağlara dökülüyor. İzmir'de 4 gencimizden 1'i işsiz." diye konuştu.

İzmir'de bir ilçe belediye başkanının, terör örgütü ile eşdeğer hale gelmiş siyasi partinin devleti protesto eden eylemlerine katıldığını kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:

"2 ay önce o terör örgütünün siyasi partisi, İzmir'de uzlaşacakları adayı çıkaracaklarını söyledi. CHP adayını açıkladı, yer yerinden oynadı. Aziz Kocaoğlu, onun adaylığı söz konusu olunca Ankara'ya gitti, bir tepki ortaya koydu. Şu andaki adaya karşı 'Ben adayım.' dedi. Sebep o değilse düzeltsin. Öyle bir ortamda inat olarak aday gösterildi. O partinin il başkanı, 'Adayımız odur, biz aday çıkarmıyoruz.' dedi. Destek o kadar net."

Kaynak: AA