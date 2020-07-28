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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,98 puan azalarak 1.152,70 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
28.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,98 puan azalarak 1.152,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,43 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.197,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.152,70, en yüksek 1.198,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,59 azalışla 1.152,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,15, sanayi endeksi yüzde 3,15, hizmetler endeksi yüzde 3,27 ve teknoloji endeksi yüzde 4,00 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 49,01 puan ve yüzde 3,63 düşüşle 1.300,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi. ASELSAN, Güneş Sigorta, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.948,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.948,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8798 lira, satışta 6,9074 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8316 lira, satışta 6,8590 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,2936, dolar/yen paritesi de 105,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,13 azalışla 43,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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