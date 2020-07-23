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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 951,26 puan artarak 119.031,16 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
23.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:35

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 951,26 puan artarak 119.031,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 634,09 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 118.713,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.585,42, en yüksek 119.672,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,87 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.117,75 puan ve yüzde 0,84 artarak 134.821,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 36'sı geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.888,03 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.888,03 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1589, sterlin/dolar paritesi 1,2735, dolar/yen paritesi de 106,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 düşüşle 44,15 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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