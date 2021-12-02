UŞAK (İHA) - Piyasa değeri 1 milyon TL'den fazla kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

UŞAK Uşak'ta KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan 2 farklı operasyonda toplamda 8 milyon 272 bin boş makaron, bin 800 adet tütünle doldurulmuş makaron ve 100 kilogram açık tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda 2 farklı operasyon yapan KOM Şube Polis ekipleri, toplamda 8 milyon 272 bin adet boş makaron, bin 800 adet tütünle doldurulmuş makaron ve yaklaşık 100 kilogram açık tütün ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerin ardından 2 şahıs da serbest bırakılırken ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olduğu öğrenildi.